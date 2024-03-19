"Вам слід служити": сенатор, який голосував проти допомоги Україні, закликає кинути українську молодь на фронт

Заяви про тотальну мобілізацію молоді прозвучали від людини, яка називає себе "другом України"

Американський сенатор Ліндсі Грем, який позиціює себе, як друг України, заявив, що Україна повинна кинути на фронт людей молодше 25 років та якнайшвидше прийняти новий закон про мобілізацію. Також він закликав Україну не враховувати допомогу від США під час прийняття рішень щодо мобілізації.

Про це повідомляє The Washington Post. Грем заявив, що оскільки Україна, мовляв, бореться за виживання, то воювати повинні усі українці.

"Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються. Я не можу повірити, що це у 27 років… Ви боретеся за своє життя, тому вам слід служити усім, а не у 25 чи 27 років. Потрібно більше людей. Хоч би що ми робили, ви повинні битися. Хоч би що ми робили, ви боретеся за себе", – заявив він.

Цікаво, що Ліндсі Грем, який позиціював себе, як великий друг України, у лютому 2024 року фактично зірвав затвердження Сенатом великого пакету допомоги для України, несподівано виступивши проти. Видання The Hill відзначало, що таке рішення Грема викликало обурення та лють навіть в його однопартійців, які розраховували на підтримку сенатора.

Також видання зазначило, що Грем потрапив у орбіту впливу експрезидента США Дональда Трампа, який, як відомо, послідовно займає антиукраїнську позицію та всіляко гальмує допомогу Україні. Також Грем намагається зміцнити позиції у власному штаті, сказали виданню джерела серед сенаторів.

"Він настільки ревно дбає про власне самозбереження в Південній Кароліні, що буквально штовхнув би свою матір під потяг, щоби отримати те, що йому потрібно", – зазначив один з них у розмові з журналістами.

Як писав "Телеграф", США після довгої паузи ухвалили рішення виділити Україні довгоочікуваний новий пакет допомоги на 300 млн доларів. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що в новому пакеті були передані боєприпаси, яких може вистачити на "кілька тижнів, а можливо і лише на пару тижнів".

Проте таке виділення допомоги – унікальний випадок, оскільки "зашкварені" трампісти у Конгресі все ще блокують мільярди доларів допомоги для України. Тому пакет виділили за рахунок зекономлених грошей Пентагону.

Поки Конгрес США не може проголосувати за виділення допомоги Україні у розмірі 60 млрд доларів, у Пентагону немає бюджету на 2024 рік. Через нерішучість конгресменів страждає насамперед обороноздатність США.