Кому не будет светить отсрочка? Комитет поддержал важные поправки к закону о мобилизации

Комитет по нацбезопасности не поддержал отсрочку от мобилизации для целого ряда категорий граждан

Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке сегодня, 22 марта, рассмотрел очередной блок поправок к новому законопроекту о мобилизации. Сообщается, что остановились на правке 2105. Заметим, что в проекте закона более 4 тысяч правок после первого чтения.

Что именно рассмотрели и какие решения приняли, написала на своей странице в Facebook народная депутат Ирина Фриз. Так, Комитет не поддержал предоставление отсрочки для целого ряда категорий граждан.

"Комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроекта, принятого в первом чтении. С перечнем предложений можно ознакомиться в сравнительной таблице из 1500 правки. Часть из них будут иметь бронирование, часть отклонена вообще", — отметила депутат.

Для кого Комитет не поддержал отсрочку

лиц начальствующего состава НАБУ и ДБР;

сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

для работников внешкольного образования;

для неполнородных братьев/сестер;

для творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

лицам, являющимся религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций.

Что касается последней категории граждан, то здесь, по мнению членов комитета, вопрос нужно урегулировать в Законе об альтернативной службе, а не в Законе о мобилизации, ведь все граждане согласно Конституции Украины имеют равные права и обязанности, несмотря на религиозные и другие убеждения.

Также известно, что 21 марта Комитет не поддержал предложение о предоставлении отсрочки для:

прокуроров органов прокуратуры;

для советников, помощников, пресс-секретаря Президента;

работников секретариатов Председателя ВР, его Первого и заместителей;

работников секретариатов депутатских фракций (групп) в парламенте;

работников патронатных служб Премьер-министра и других членов правительства и других государственных органов.

Отмечается, что эти категории, как и прокуроры, будут иметь право на бронирование согласно установленному Кабмином порядка, а не на безусловную отсрочку от мобилизации.

Вместе с тем Комитет по нацбезопасности поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения (бюджетная и коммерческая).

В Украине с 24 февраля 2022 года идет общая мобилизация, призывающая в армию всех военнообязанных мужчин, резервистов и призывников, способных нести службу по состоянию здоровья. Последний раз военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 13 мая 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал полный список имеющих право на отсрочку от мобилизации. Есть несколько категорий таких граждан.