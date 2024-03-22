СБУ почне літати? Кабмін погодив важливу пропозицію відомства

Пропозиція щодо створення центру надійшла від СБУ

Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю, 22 березня, погодив створення Центру авіації Служби безпеки України. Нова установа буде виконувати різні задачі, що стоять перед СБУ для захисту суверенітету та територіальної цілісності країни.

Про це написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram. Зазначається, що центр створили на пропозицію СБУ.

"Погоджено пропозицію Служби безпеки України щодо утворення бюджетної установи "Центр авіації Служби безпеки України", — написав представник уряду.

Нардеп Олексій Гончаренко написав більше деталей, зокрема оприлюднив деталі пояснювальної записки.

"Ця установа буде виконувати задачі, які були поставлені СБУ для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму. Особливо при виконанні завдань в районах ведення бойових дій, спільно із ЗСУ та іншими військовими формуваннями", — зазначив народний обранець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як Служба безпеки України спільно з Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем ЗСУ атакували дронами ще один нафтопереробний завод у Росії. Цього разу БПЛА вдарили по Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї РФ.