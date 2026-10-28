Час звірити кожну літеру: коли і де опублікують текст Радіодиктанту

Українці сперечаються через правопис слів у тексті

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У мережі досі бурхливо обговорюють радіодиктант національної єдності, який відбувся 27 жовтня. "Суспільне Культура" повідомило, що вже завтра опублікують оригінальний текст радіодиктанту.

"Телеграф" розповість, де його шукати, як надіслати свою роботу на перевірку та які подарунки отримували переможці в попередні роки.

Коли опублікують текст Радіодиктанту

Оригінальний текст Радіодиктанту національної єдності опублікують у четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах "Суспільного". Тоді учасники зможуть звірити свої записи та дізнатися, чи припустилися помилок. А поки в соцмережах не вщухають дискусії щодо написання окремих слів.

Ті, хто хоче, щоб роботу перевірили фахівці, ще можуть надіслати її електронною поштою. Для цього потрібно сфотографувати або відсканувати написаний від руки текст у форматі JPG, PNG, JPEG, TIFF або PDF та надіслати файл на адресу rd@suspilne.media.

Кінцевий термін — 11:00 29 жовтня. Надіслати роботу звичайною поштою вже не можна: на конверті мала бути дата штемпеля не пізніше 28 жовтня.

Що дарували переможцям Радіодиктанту в попередні роки

Подарунки переможцям змінювалися залежно від року та партнерів акції. Серед них були книжки, словники, пам’ятні сувеніри й речі, пов’язані з українською мовою та культурою.

У 2024 році, коли Українське радіо відзначало 100-річчя, серед подарунків були пам’ятна монета Національного банку України, погашена марка "Укрпошти" та вінілова платівка із записами оркестру Українського радіо.

У 2025 році переможниця Аліна Голошивець отримала зокрема художні книжки, словник паронімів української мови, блокнот, ручку та термос.

Подарунки для переможниці 2025 року

Раніше "Телеграф" розповідав, що Даша Астаф’єва здивувала знанням української.