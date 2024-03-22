СБУ начнет летать? Кабмин согласовал важное предложение ведомства

Предложение по созданию центра поступило от СБУ

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 22 марта, согласовал создание Центра авиации Службы безопасности Украины. Новое учреждение будет выполнять разные задачи, стоящие перед СБУ для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. Отмечается, что центр был создан по предложению СБУ.

"Соглашено предложение Службы безопасности Украины по созданию бюджетного учреждения "Центр авиации Службы безопасности Украины", — написал представитель правительства.

Нардеп Алексей Гончаренко написал больше деталей, в частности, обнародовал детали пояснительной записки.

"Это учреждение будет выполнять задачи, поставленные СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, пресечения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма. Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий совместно с ВСУ и другими военными формированиями ", — отметил народный избранник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных систем ВСУ атаковали дронами еще один нефтеперерабатывающий завод в России. В этот раз БПЛА ударили по Славянскому НПЗ в Краснодарском крае РФ.