Вистачило б на 850 FVP-дронів: на хабарі спіймали колишнього директора підприємства Міноборони (відео)

Хабар у розмірі 320 тис. доларів ділки одержали готівкою

Оперативники Нацполіції викрили колишнього директора державного підприємства Міноборони України на отриманні хабаря. Мова про 600 тис. доларів, які він отримав від представника іншої комерційної структури.

Про це повідомили на сайті Нацполіції. Затримали також і керівника приватного підприємства, який вважається спільником.

"За 600 тисяч доларів обіцяли повпливати на директора державного підприємства щодо передачі права забудови земельної ділянки, яка знаходиться у підпорядкуванні Міноборони та укладання договору про будівництво на ділянці житлового комплексу", — йдеться в повідомленні.

Оперативне відео Нацполіції

Правоохоронці затримали учасників схеми в п'ятницю, 22 березня, під час одержання ними 320 тис. доларів готівкою. Решту — 280 тис. доларів вони отримали у вигляді документів про право власності на 7 квартир.

Зазначеної суми виставило б на 850 fpv-дронів, підкреслює голова Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

Обом ділкам вручено підозри за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у Тернополі депутат облради вимагав хабар за "сприяння" в наданні захисникові грошової допомоги на лікування. Військовослужбовець мав віддати депутатові 30 тис. грн.