Депутат вимагав хабар у військового, який мав поранення: стали відомі подробиці

Військовослужбовець мав віддати депутатові 30 тис. грн.

У Тернополі депутат облради вимагав хабар за "сприяння" в наданні захисникові грошової допомоги на лікування. Нині високопосадовця затримали та вже вручили підозру.

Про це повідомляє НАБУ у своєму Telegram. Зазначають, що депутата викрили "на гарячому", після отримання хабаря.

"У січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми", — йдеться в повідомленні.

Мова йде про 30 тис. грн. Саме таку суму військовослужбовець віддав депутатові.

Як стверджується в повідомленні, депутата обласної ради було викрито 20 березня. Ім'я підозрюваного не розголошується, однак, зазначається, що він ще й голова бюджетного комітету. На сайті Тернопільської обласної ради вказано, що вищезазначений комітет очолює Олег Щиголь.

Попередньо дії високопосадовця кваліфікуються за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину буде доведено, йому загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Раніше "Телеграф" писав про те, як НАБУ розкрило деталі схем у закупівлях для Міноборони. Так, детективи підтвердили факти існування схеми, що дозволяла збільшувати ціни на певні категорії для отримання надприбутку.