В центр Києва вийшли десятки родичів українських захисників: що вимагають (відео, фото)

Це вже далеко не перша така акція

У неділю, 24 березня, у Києві пройшла акція на підтримку українських військових, взятих у полон після захоплення "Азовсталі" у Маріуполі. У ній взяли участь десятки громадян.

На місці побував фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов. Серед учасників — родичі полонених захисників та небайдужі українці.

У руках українці тримали плакати з написами: "Байдужість убиває", "Поверніть Азов", "Не мовчіть" та інші.

Одна з учасниць акції розповідає свою історію:

"Це мій брат (показує фото). Він загинув 26-го березня у Маріуполі. На жаль, його тіла у нас ще немає. Я ні на якому міжнародному рівні не чула, щоб порушувалися питання повернення тіл загиблих. Розумієте, 2 роки, 2 Добре, що повертають живих, але повинні якось впливати, щоб повертали й тіла.

А це його побратим (показує фото). Він досі перебуває в полоні", — каже жінка.

Люди приходили на головну площу країни зі своїми домашніми тваринами, які також несли плакати на підтримку своїх господарів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки захисників Маріуполя залишаються у полоні.