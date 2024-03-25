"Дякуємо, пишаємося, розраховуємо": Зеленський і Сирський привітали співробітників СБУ з їхнім святом

Вище військово-політичне керівництво країни вітає СБУ

У понеділок, 25 березня, у День Служби безпеки України президент Володимир Зеленський та головком ЗСУ Олександр Сирський привітали співробітників СБУ з їхнім професійним святом. Свої побажання та слова подяки вони опублікували у соціальних мережах.

Так, глава держави від імені українців зазначив, що ми дякуємо воїнам СБУ, пишаємося їх далекобійністю і розраховуємо на їхню міцність на фронті.

"Спираємось на силу СБУ в захисті від операцій ворога проти внутрішньої єдності України. І віримо – віримо, що ефективність СБУ як одного з ключових елементів наших Сил оборони та безпеки України обовʼязково наблизить нашу спільну перемогу.

Дякую всім працівникам СБУ, які ефективні заради України! І хай буде світлою памʼять усіх воїнів Служби безпеки України, які віддали свої життя під час захисту нашої держави та людей!", — сказав Зеленський.

Генерал Сирський звернувся до співробітників СБУ як до бойових побратимів.

"Сьогодні ми усі — Сили оборони України. Ми разом, пліч-о-пліч, б'ємося з російським окупантом. Побратими зі Служби безпеки України — нині на складних напрямках нищать ворога й захищають нашу державу. У нас спільна мета і спільна ціль — звільнити Україну й здобути перемогу. Ми самовіддано боремося за нашу свободу, за наше майбутнє, за наших дітей. Незламного духу вам, брати по зброї. Обов'язково переможемо!", — пише головком.

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