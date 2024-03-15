На Закарпатті двох настоятелів храмів УПЦ МП упіймали на любові до комунізму та Росії (фото)

Їм загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна

На Закарпатті судитимуть двох священнослужителів УПЦ Московського патріархату. Їх звинувачують у антиукраїнській діяльності.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Деталі з’явилися на офіційному сайті відомства.

За даними правоохоронців, 30-річний та 43-річний клірики з Тячівського району зі своїх акаунтів у соцмережах публічно насаджували аудиторії наративи комуністичного режиму.

Священнослужителі розповсюджували заборонену в Україні символіку та російські гасла, пропагували тоталітарний режим.

Фігурантів звинувачують у виготовленні, розповсюдженні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного та тоталітарних режимів (ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України). Чоловікам загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України у 2023 році провела низку перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни і навіть державну зраду.

Раніше "Телеграф" писав, що найрезонанснішою стала справа колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.