ЗСУ в районі Авдіївки отримали ще 3 позашляховики від Favbet Foundation

Йдеться про одну Toyota Hilux та два Ford Ranger.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України ще 3 повнопривідні позашляховики, повідомили представники фонду.

Автомобілі Toyota Hilux та два Ford Ranger відправлені в підрозділи ЗСУ допомагати виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили та інші Сили оборони країни отримали вже 280 автомобілів за сприяння Favbet Foundation, у тому числі 53 нових пікапи Peugeot у межах проєкту "Армія дронів" президентської фандрайзингової платформи UNITED24.

Фонд Favbet Foundation є активним учасником проєкту "Армія дронів" Міністерства цифрової трансформації. Він зокрема є одним із найбільших донаторів проєктів UNITED24 із закупівлі FPV-дронів.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 650 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 300 млн грн.