СМПУ оприлюднила головні завдання для новоствореного Єврокомітету

Спілка молочних підприємств України оприлюднила головні завдання нещодавно створеного Євроінтеграційного комітету. Зокрема, він зосередиться на таких напрямках роботи:

розробка дорожньої карти євроінтеграції української молочної галузі;

сприяння впровадженню євростандартів у виробництво та переробку молока;

підготовка пропозицій до законодавчих та нормативних актів з питань євроінтеграції;

захист інтересів вітчизняних виробників молока на європейському ринку та кооперація з Європейською молочною асоціацією.

Голова Євроінтеграційного комітету СМПУ генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов заявив, що підприємства молочної галузі мають намір не повторювати помилок зерновиків і зосередитись на співпраці, а не на конфліктах з європейськими колегами.

"СМПУ запрошує до співпраці у рамках Комітету з євроінтеграції всіх зацікавлених сторін: профільні асоціації, виробників та переробників молока, міжнародні проєкти та організації, експертів та представників органів влади. Разом ми зможемо зробити українську молочну галузь конкурентоспроможною на європейському ринку. Для досягнення успіху Україна як держава та молочний сектор зокрема має чути і бути почутим в ЄС, щоб не наступати на польські граблі зерновиків", — підкреслив Андрій Табалов.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур відзначив, що потужний Комітет з євроінтеграції дасть новий поштовх для вирішення давніх проблем молочної галузі. Адже рецепти для вирішення багатьох з них вже напрацювані в ЄС.

Партнером СМПУ у процесі адаптації молочної галузі до євростандартів стане Європейська молочна асоціація.