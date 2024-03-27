СМПУ обнародовала главные задачи для вновь Еврокомитета

Союз молочных предприятий Украины обнародовал главные задачи недавно созданного Евроинтеграционного комитета. В частности, он сосредоточится на следующих направлениях работы:

разработка дорожной карты евроинтеграции украинской молочной отрасли;

содействие внедрению евростандартов в производство и переработку молока;

подготовка предложений к законодательным и нормативным актам по евроинтеграции;

защита интересов отечественных производителей молока на европейском рынке и кооперация с Европейской молочной ассоциацией.

Глава Евроинтеграционного комитета СМПУ, генеральный директор молочной компании "Волошковое поле" Андрей Табалов заявил, что предприятия молочной отрасли намерены не повторять ошибки зерновиков и сосредоточиться на сотрудничестве, а не на конфликтах с европейскими коллегами.

"СМПУ приглашает к сотрудничеству в рамках Комитета по евроинтеграции всех заинтересованных сторон: профильные ассоциации, производителей и переработчиков молока, международные проекты и организации, экспертов и представителей органов власти. Вместе мы сможем сделать украинскую молочную отрасль конкурентоспособной на европейском рынке. Для достижения успеха Украина как государство и молочный сектор в частности должны слышать и услышать в ЕС, чтобы не наступать на польские грабли зерновиков", — подчеркнул Андрей Табалов.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур отметил, что мощный Комитет по евроинтеграции даст новый толчок для решения давних проблем молочной отрасли. Ведь рецепты для решения многих уже наработаны в ЕС.

Партнером СМПУ в процессе адаптации молочной отрасли к евростандартам станет Европейская молочная ассоциация.