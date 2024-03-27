Сі Цзіньпін провів зустріч із ймовірним майбутнім генсеком НАТО: про що говорили

Зустріч пройшла у Будинку народних зборів у Пекіні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся в Пекіні з прем’єром Нідерландів Марком Рютте, який може посісти місце генсека НАТО Йєнса Столтенберга. Голова КНР попередив його, що створення технологічних бар’єрів та розрив промислових кіл поставок призведе до конфронтації.

Оскільки Нідерланди приєдналися до обмежень Сполучених Штатів Америки на постачання в Китай передового обладнання для виробництва чіпів, Сі сказав, що розрив зв’язків веде в нікуди, і єдиним варіантом є співпраця. Про це повідомляє Reuters.

"Штучне створення технологічних бар’єрів та розрив промислових ланцюгів і ланцюгів поставок призведе лише до розколу та конфронтації. Китайський народ також має законне право на розвиток", — сказав Сі Цзіньпін, додавши, що "жодна сила не може зупинити науково-технічний прогрес Китаю".

У матеріалі вказується, що Нідерланди перебувають під тиском захисту своїх економічних інтересів, яких належить і ASML. Компанія країни вважає Китай другим за величиною ринком збуту після Тайваню.

Зазначається, що на початку 2024 року урядом Нідерландів, погодивши політику з обмеженнями США, почав відмовляти найбільшому постачальнику літографічного обладнання для виробників комп’ютерних чіпів — компанії ASML у видачі ліцензій на експорт для деяких інструментів до Китаю.

Очікувалося, що однією з головних тем переговорів Рютте в Пекіні буде про те, чи отримає ASML урядові ліцензії на подальше обслуговування передового обладнання вартістю мільярди євро, яке вона вже продала китайським клієнтам і яке підпадає під експортні обмеження після закінчення терміну дії поточних ліцензій.

Обмеження нині вплинули на фінансові свідчення компанії. У довгостроковій перспективі, якщо Нідерланди вважатимуться ненадійним діловим партнером, китайські виробники можуть знайти заміну у конкурентів, таких як Nikon та Canon.

Міністр торгівлі Нідерландів Джеффрі ван Левен, який також перебуває в Китаї у складі делегації Рютте, сказав, що захист інтересів ASML є його пріоритетом "номер один". Ці слова відображають дипломатичну ситуацію, в якій знаходиться уряд Нідерландів, оскільки ASML опинилася в центрі уваги в американсько-китайській "війні чіпів".

Китай готовий розширити імпорт "високоякісних" товарів із Нідерландів. Також Пекін готовий продовжувати розвивати відкриту та прагматичну співпрацю з Китаєм.

Крім того, Марк Рютте говоритиме з лідерами країни також і про війну в Україні та секторі Гази.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 березня президент України Володимир Зеленський разом із Марком Рютте підписали двосторонню угоду про безпеку між країнами.