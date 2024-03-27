Си Цзиньпин провел встречу с вероятным будущим генсеком НАТО: о чем говорили

Встреча прошла в Доме народных собраний в Пекине

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился в Пекине с премьером Нидерландов Марком Рютте, который может занять место генсека НАТО Йенса Столтенберга. Председатель КНР предупредил его, что создание технологических барьеров и разрыв промышленных цепей поставок приведет к конфронтации.

Поскольку Нидерланды присоединились к ограничениям Соединенных Штатов Америки на поставку в Китай передового оборудования для производства чипов, Си сказал, что разрыв связей ведет в никуда, и единственным вариантом является сотрудничество. Об этом сообщает Reuters.

"Искусственное создание технологических барьеров и разрыв промышленных цепей и цепей поставок приведет только к расколу и конфронтации. Китайский народ также имеет законное право на развитие", — сказал Си Цзиньпин, добавив, что "ни одна сила не может остановить научно-технический прогресс Китая".

В материале указывается, что Нидерланды находятся под давлением защиты своих экономических интересов, к которым относится и ASML. Компания страны считает Китай вторым по величине рынком сбыта после Тайваня.

Отмечается, что в начале 2024 года правительством Нидерландов, согласовав политику с ограничениями США, начало отказывать крупнейшему поставщику литографического оборудования для производителей компьютерных чипов — компании ASML в выдаче лицензий на экспорт для некоторых инструментов в Китай.

Ожидалось, что одной из главных тем переговоров Рютте в Пекине будет о том, получит ли ASML правительственные лицензии на дальнейшее обслуживание передового оборудования стоимостью в миллиарды евро, которое она уже продала китайским клиентам и которое подпадает под экспортные ограничения по истечении срока действия текущих лицензий.

Ограничения в настоящее время оказали умеренное влияние на финансовые показания компании. В долгосрочной перспективе, если Нидерланды будут считаться ненадежным деловым партнером, китайские производители могут найти замену у конкурентов, таких как Nikon и Canon.

Министр торговли Нидерландов Джеффри ван Левен, который также находится Китаев в составе делегации Рютте, сказал, что защита интересов ASML является его приоритетом "номер один". Эти слова отражают дипломатическую ситуацию, в которой находится правительство Нидерландов, так как ASML оказалась в центре внимания в американско-китайской "войне чипов".

Китай готов расширить импорт "высококачественных" товаров из Нидерландов. Также Пекин готов продолжать развивать открытое и прагматичное сотрудничество с Китаем.

Кроме того, Марк Рютте будет говорить с лидерами страны также и о войне в Украине и секторе Газы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 марта президент Украины Владимир Зеленский вместе с Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.