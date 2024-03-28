"Это прогноз по выплатам?": Пенсионный фонд ошарашил украинцев пикантным фото

Пост успел собрать сотни реакций

В ночь на 28 марта официальный Telegram-канал Пенсионного фонда Украины удивил подписчиком своим контентом. Он уже был удален, но успел разлететься по сети.

Так, среди постов-новостей ПФУ внезапно появилось интимное фото, которое, вероятно, было опубликовано по ошибке. Чья-то пятая точка в кружевных трусах провисела в ленте официальной пресс-службы довольно долго. На ней успело даже собраться несколько сотен реакций.

Впрочем, инцидент был замечен администраторами и исправлен удалением. Однако, поскольку интернет помнит все, пост продолжил свое существование в виде скриншотов, которые разлетелись по пабликам.

Стоит отметить, что, судя по комментариям в сети, украинцы отнеслись с юмором и пониманием к ошибке ПФУ. Вот некоторые из них:

Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины оконфузилось с использованием искусственного интеллекта в важном документе.

Также мы сообщали о том, что во время послания российского диктатора Владимира Путина заметили конфузную деталь.