Тариф на транспортування газу: українцям розповіли, хто має право не платити

Українцям розповіли, скільки коштує транспортування газу сьогодні

Наразі українцям приходить дві платіжки на газ: за саме "блакитне паливо" та за його транспортування. Проте, деякі домоволодіння можуть не платити за доставлення газу.

У "Нафтогазі" розповіли, у якому разі це можливо. Якщо платіжки продовжують надходити, потрібно звернутися до постачальника з питанням про перерахунок.

Так, не платити за транспортування газу можуть ті споживачі, яким газову трубу фізично перекрили повністю або частково. При цьому є важлива умова — минулого газового року вони мали споживати мінімум газу через його відключення.

Таким чином, у наступні рази при розрахунку оплати за транспортування газу постачальник враховуватиме лише газове обладнання побутового споживання, яке не було опломбоване і продовжує функціонувати.

Як зазначили у Нацкомісії, завдяки таким змінам українці зможуть заощаджувати не одну сотню гривень на рік на оплаті газу. Також у "Нафтогазі" зазначили, що якщо платіжки за транспортування газу продовжують надходити, потрібно негайно звертатися до оператора ГРМ. Щоб підтвердити відключення газу, потрібно надати заяву про припинення постачання газу із розірванням договору про доставку (розподіл) газу або докази про його відключення.

Після перевірки цих даних оператор ГРМ надасть скориговані дані до "Нафтогазу України" і буде здійснено перерахунок суми до оплати та анулювання необґрунтованих нарахувань.

Тариф на доставку газу в Україні

У тих регіонах, де велика кількість населення, тариф на доставку газу нижчий. Наразі вартість тарифу по всій країні коливається від 0,38 грн/куб до 2,39 грн/куб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в деяких містах України зросли тарифи на воду. Хто і скільки платитиме.