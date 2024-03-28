В "Укроборонпромі" почалося внутрішнє розслідування по справах сім’ї Пащенко

В концерні "Укроборонпром" почалося внутрішнє розслідування щодо можливої причетності першого заступника генерального директора Юрія Пащенка та його сина Олександра Пащенка до протиправної діяльності. Про це стало відомо ЗМІ з опублікованих у відкритих джерелах документів.

Причиною перевірок в оборонному концерні стало журналістське розслідування, в ході якого відкрилися факти набуття значних статків Олександром Пащенком.

В розслідуванні зазначається, що за роки на високих посадах в різних підприємствах державного концерну "Укроборонпром" Олександр Пащенко задекларував автопарк, який налічує Maserati Qutroporte, Audi A3 e-tron, LEXUS ES 250, MERCEDES-BENZ GLE 400.

З об’єктів нерухомості – чотири квартири в Києві та земельна ділянка в області загальною вартістю майже 4,5 млн грн. Лише задекларована вартість майна в його декларації перевищує 8,5 млн гривень.

Також Олександр Пащенко має незадекларований круїзний катер американської верфі Rinker, модель 280. Вартість такої яхти складає 3-3,5 млн грн.

Як зазначається, у фігуранта журналістського розслідування в різних банках відкрито 7 рахунків, на яких зберігаються кошти. Готівкою в останній декларації зазначено 72 тис. доларів США.

В декларації НАЗК Пащенко та члени його родини відобразили отримані подарунки в грошовій формі – загалом близько 4,8 млн грн.

Як йдеться в розслідуванні, з повномасштабним вторгненням Олександр Пащенко змінив рід діяльності. Користуючись зв’язками в оборонній галузі та покровительством батька, який займає одну з ключових посад в "Укроборонпромі", він залишив наступником на своїй державній посаді власного кума. Сам постійно незаконно виїжджає до країн ЄС по підробленим документам. Там він організував посередницький бізнес, пропонуючи постачальникам товарів військового призначення послуги "вирішення питань" в Україні.

Автори розслідування в матеріалі зверталися до чинного очільника "Укроборонпром" Германа Сметаніна та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна з метою привернення їхньої уваги до діяльності, яка "підриває довіра до всієї оборонної промисловості країни".