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Згорілі машини, вирви та розбиті вікна: який вигляд має Київ після ракетної атаки (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Галина Михайлова ,
Дата публікації
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Балістичний удар по Києву: восьмеро постраждалих у лікарнях Новина оновлена 22 жовтня 2026, 06:39
Балістичний удар по Києву: восьмеро постраждалих у лікарнях. Фото Колаж "Телеграфу"

Ракетні удари зачепили три райони столиці

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В ніч на 22 жовтня та ввечері напередодні Київ був під балістичною атакою Росії. Повідомляється про щонайменше 15 постраждалих, пошкоджену станцію швидкої допомоги та інфраструктуру метрополітену. На місці одно із влучань побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Влучання зафіксували у трьох районах: Дніпровському, Дарницькому та Печерському. З-поміж 15 постраждалих — двоє неповнолітніх по 15 років. Восьмеро людей перебувають на стаціонарному лікуванні.

Розбиті та згорілі легкові машини
Автомобілі, знищені та пошкоджені внаслідок нічної атаки на Київ
Рятувальники в амуніції на місці влучання
Співробітники ДСНС працюють на місці влучання балістики у Києві
Крізь вибите вікно видно жіночу фігуру
В будинках довкола вибиті вікна

В Дніпровському районі зафіксовані влучання в будівлю СТО та приватний будинок. Уламки впали на ще один будинок та біля АЗС.

Вирва на місці ракетного удару в Києві
Вирва на місці ракетного удару
Обгорілі залишки авто після удару
Все, що залишилось від машини після обстрілу

У Дарницькому районі росіяни влучили по території об'єкті транспортної інфраструктури. Пізніше Віталій Кличко повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Вирва на місці падіння уламків в Києві
Вирва на місці падіння уламків
Уламки будівельних матеріалів та сміття на землі після атаки
Уламки будівельних матеріалів та сміття на землі після атаки
Будівля в Києві, пошкоджена внаслідок атаки
Понівечена внаслідок атаки будівля

У Печерському районі внаслідок обстрілу постраждала будівля станції швидкої допомоги — ворог вдарив по екстренці. Пошкоджені також шість автомобілів швидкої. Медпрацівники в результаті удару не постраждали.

Знищена будівля в Києві внаслідок атаки
Від будівлі майже нічого не залишилось
Люди зібрались на місці прильоту
На місці прильоту

Раніше "Телеграф" проказував, як виглядає будинок в Святошинському районі Києва після влучання дрона. В багатоповерхівці — діра на місці однієї з квартир

Теги:
#Київ #Вибух #Обстріл #Ян Доброносов