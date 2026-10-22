Згорілі машини, вирви та розбиті вікна: який вигляд має Київ після ракетної атаки (репортаж Яна Доброносова)
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Ракетні удари зачепили три райони столиці
В ніч на 22 жовтня та ввечері напередодні Київ був під балістичною атакою Росії. Повідомляється про щонайменше 15 постраждалих, пошкоджену станцію швидкої допомоги та інфраструктуру метрополітену. На місці одно із влучань побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Влучання зафіксували у трьох районах: Дніпровському, Дарницькому та Печерському. З-поміж 15 постраждалих — двоє неповнолітніх по 15 років. Восьмеро людей перебувають на стаціонарному лікуванні.
В Дніпровському районі зафіксовані влучання в будівлю СТО та приватний будинок. Уламки впали на ще один будинок та біля АЗС.
У Дарницькому районі росіяни влучили по території об'єкті транспортної інфраструктури. Пізніше Віталій Кличко повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту.
У Печерському районі внаслідок обстрілу постраждала будівля станції швидкої допомоги — ворог вдарив по екстренці. Пошкоджені також шість автомобілів швидкої. Медпрацівники в результаті удару не постраждали.
Раніше "Телеграф" проказував, як виглядає будинок в Святошинському районі Києва після влучання дрона. В багатоповерхівці — діра на місці однієї з квартир