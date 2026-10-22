Згорілі машини, вирви та розбиті вікна: який вигляд має Київ після ракетної атаки (репортаж Яна Доброносова)

Ракетні удари зачепили три райони столиці

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В ніч на 22 жовтня та ввечері напередодні Київ був під балістичною атакою Росії. Повідомляється про щонайменше 15 постраждалих, пошкоджену станцію швидкої допомоги та інфраструктуру метрополітену. На місці одно із влучань побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Влучання зафіксували у трьох районах: Дніпровському, Дарницькому та Печерському. З-поміж 15 постраждалих — двоє неповнолітніх по 15 років. Восьмеро людей перебувають на стаціонарному лікуванні.

Автомобілі, знищені та пошкоджені внаслідок нічної атаки на Київ

Співробітники ДСНС працюють на місці влучання балістики у Києві

В будинках довкола вибиті вікна

В Дніпровському районі зафіксовані влучання в будівлю СТО та приватний будинок. Уламки впали на ще один будинок та біля АЗС.

Вирва на місці ракетного удару

Все, що залишилось від машини після обстрілу

У Дарницькому районі росіяни влучили по території об'єкті транспортної інфраструктури. Пізніше Віталій Кличко повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджена частина інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Вирва на місці падіння уламків

Уламки будівельних матеріалів та сміття на землі після атаки

Понівечена внаслідок атаки будівля

У Печерському районі внаслідок обстрілу постраждала будівля станції швидкої допомоги — ворог вдарив по екстренці. Пошкоджені також шість автомобілів швидкої. Медпрацівники в результаті удару не постраждали.

Від будівлі майже нічого не залишилось

На місці прильоту

Раніше "Телеграф" проказував, як виглядає будинок в Святошинському районі Києва після влучання дрона. В багатоповерхівці — діра на місці однієї з квартир