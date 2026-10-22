Палаючі вантажівки, склади й телекомпанія: наслідки нічних атак Росії на Україну (фото, відео)

Серед поранених – двоє дітей

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Увечері 21 жовтня та вночі 22 жовтня російські війська, окрім балістичного удару по Києву, атакували Запоріжжя, Харківщину, Кіровоградщину й Полтавщину. Є жертви. Після ударів горіли склади, автомобілі та будівля телерадіокомпанії.

На Харківщині загинула жінка, серед постраждалих – діти

Російський обстріл села Лиманівка Лозівського району забрав життя 42-річної жінки. Серед чотирьох постраждалих – хлопчики віком 13 і 10 років. Медики надали всім необхідну допомогу.

Уночі російські дрони атакували Слобідський та Основ’янський райони Харкова. У Слобідському загорілася господарська споруда, пошкоджені приватні будинки. В Основ’янському районі удар пошкодив магазин, чотири автомобілі та вікна багатоповерхівки. Ніхто не постраждав. Екстрені служби працювали в посиленому режимі.

Унаслідок нічної атаки російських дронів сталась пожежа

Ще один БпЛА влучив у стоянку вантажівок у Холодногірському районі. Загорілися чотири вантажівки, причіп і легковий автомобіль. Постраждалих немає, екстрені служби ліквідовують наслідки удару.

Горять вантажівки

В Основ’янському районі ворожий дрон також поцілив у дев’ятий поверх 12-поверхової офісної будівлі. Наразі відомо про одну людину, що звернулась по допомогу.

У Запоріжжі вдарили по інфраструктурі, на Кіровоградщині горять склади

Увечері російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, повідомила ОВА. Після влучання спалахнула пожежа. За попередніми даними, поранено одну людину. Уночі місто також атакували керованими авіаційними бомбами.

Після вечірньої російської атаки в Кропивницькому районі Кіровоградської області загорілися складські приміщення. Гасіння ускладнюють велика площа пожежі та загроза повторних ударів. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

На Кіровоградщині після російської атаки загорілися складські приміщення

Пожежа після удару

Суми під прицілом FPV

У Сумах російський FPV-дрон атакував цивільне авто – воно загорілось. Вибухова хвиля вибила вікна в п'ятиповерхівці. Сусідні машини пошкоджені. Рятувальники долали пожежу під загрозою повторного удару.

Після атаки російського FPV-дрона в Сумах загорілося цивільне авто

У Кременчуці пошкоджені телекомпанія та інфраструктура провайдера

У Кременчуці російський безпілотник атакував будівлю приватної телерадіокомпанії "Візит". Там спалахнула пожежа. Удар також пошкодив сусідні будинки – у них повилітали шибки.Попередньо, люди не постраждали Також дрон поцілив по об’єкту енергетичної інфраструктури.

Кременчуцький провайдер VIZIT-NET повідомив про критичні пошкодження власної інфраструктури через пряме влучання. Компанія призупинила роботу технічного комплексу: обладнання та інфраструктура повністю вийшли з ладу, швидко відновити їх неможливо. Домашній інтернет і телебачення надають із резервних майданчиків, однак споживачів попереджають про можливі тимчасові перебої.

Російський удар пошкодив будівлю телерадіокомпанії у Кременчуці

Російський удар пошкодив будівлю телерадіокомпанії у Кременчуці

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок балістичної атаки на Київ, росіяни знищили "Епіцентр" в одному з районів. Будівля перетворилась на згарище – ексклюзивні фото Яна Доброносова.