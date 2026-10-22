Розплавлені конструкції та згарище замість гіпермаркету: як виглядає "Епіцентр" у Києві (репортаж Яна Доброносова)
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На місці гіпермаркету на Почайній видно обвалені перекриття, обгорілий фасад і сліди масштабної пожежі
Внаслідок масштабного балістичного обстрілу Росія майже знищила гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Києві. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці удару.
На фото видно не тільки серйозні руйнування конструкцій. Частина з них виглядає просто розплавленими — оцінити масштаби можна порівнявши із рятувальниками, які стоять на горі того, що ще кілька годин тому було будівельним гіпермаркетом.
Частину конструкцій знесло, проте де-не-де збереглись залізобетонні основи.
За повідомленнями, через атаку зайнявся розташований поруч торговельний центр Retail Park та вантажне відділення пошти. Цієї ночі в Києві загинула одна людина, а 22 отримали поранення.
Компанія "Епіцентр К" систематично стає ціллю для російських терористичних обстрілів — ворог раніше вже повністю знищив понад 9 торгових центрів мережі по всій Україні. Напередодні — вдарили по уманському гіпермаркету.
Торговельний центр "Епіцентр" на Почайній мав загальну площу майже 56 000 кв. м і відкрив свої двері для відвідувачів 3 березня 2018 року.
Раніше "Телеграф" розповідав, що атака на столицю розпочалась ввечері 21 жовтня. Росія била балістикою, яка долітає за лічені хвилини.