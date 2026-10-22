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Розплавлені конструкції та згарище замість гіпермаркету: як виглядає "Епіцентр" у Києві (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Галина Михайлова ,
Дата публікації
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Наслідки атаки по "Епіцентру" Новина оновлена 22 жовтня 2026, 09:27
Наслідки атаки по "Епіцентру". Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

На місці гіпермаркету на Почайній видно обвалені перекриття, обгорілий фасад і сліди масштабної пожежі

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Внаслідок масштабного балістичного обстрілу Росія майже знищила гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Києві. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці удару.

Пожежна машина біля Епіцентру
Пожежний автомобіль біля головного входу до торговельного центру "Епіцентр"

На фото видно не тільки серйозні руйнування конструкцій. Частина з них виглядає просто розплавленими — оцінити масштаби можна порівнявши із рятувальниками, які стоять на горі того, що ще кілька годин тому було будівельним гіпермаркетом.

Зруйнований та обгорілий Епіцентрі в Києві
Місцями зберігся металевий каркас
Сильно деформовані металеві та обпалені конструкції будівлі торговельного центру, з яких іде дим
Зруйнована фасадна частина торговельного центру та дим після пожежі
Зруйнований епіцентрі в Києві
Крізь обгорілі конструкції видно наслідки пожежі всередині
Зруйнований Епіцентрі в Києві
Пожежа охопила сотні квадратних метрів

Частину конструкцій знесло, проте де-не-де збереглись залізобетонні основи.

Зруйнований Епіцентрі в Києві 22.10
Вцілілий каркас "Епіцентру"

За повідомленнями, через атаку зайнявся розташований поруч торговельний центр Retail Park та вантажне відділення пошти. Цієї ночі в Києві загинула одна людина, а 22 отримали поранення.

Пожежна машина на фоні відділення пошти після удару по Епіцентру
Пожежники на місці прильоту
Частково зруйнована будівля Епіцентру в Києві
Наслідки удару
Пошкоджений Епіцентр в Києві - залізобетонні конструкції вціліли
Збереглась частина конструкцій
Обгорілий та обвалившийся фасад Епіцентру на Почайній
Частині конструкцій фасаду пощастило найменше
Два пожежники на згарищі, яке залишилось після горіння Епіцентру
Пожежні на згарищі, яке нещодавно було "Епіцентром"
Наслідки пожежі - обгорілі конструкції та кіптява на сусідніх будівлях
Постраждали і сусідні будівлі

Компанія "Епіцентр К" систематично стає ціллю для російських терористичних обстрілів — ворог раніше вже повністю знищив понад 9 торгових центрів мережі по всій Україні. Напередодні — вдарили по уманському гіпермаркету.

Пожежні на руїнах Епіцентру
Пожежні розбирають завали
Рятувальники та пожежний рукав на згарищі Епіцентру
Рятувальники продовжують гасити вогнища пожежі
ДСНС розбирають завали
Розбір завалів триває

Торговельний центр "Епіцентр" на Почайній мав загальну площу майже 56 000 кв. м і відкрив свої двері для відвідувачів 3 березня 2018 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що атака на столицю розпочалась ввечері 21 жовтня. Росія била балістикою, яка долітає за лічені хвилини.

Теги:
#Київ #Епіцентр #Ян Доброносов