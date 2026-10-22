Розплавлені конструкції та згарище замість гіпермаркету: як виглядає "Епіцентр" у Києві (репортаж Яна Доброносова)

На місці гіпермаркету на Почайній видно обвалені перекриття, обгорілий фасад і сліди масштабної пожежі

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Внаслідок масштабного балістичного обстрілу Росія майже знищила гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Києві. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці удару.

Пожежний автомобіль біля головного входу до торговельного центру "Епіцентр"

На фото видно не тільки серйозні руйнування конструкцій. Частина з них виглядає просто розплавленими — оцінити масштаби можна порівнявши із рятувальниками, які стоять на горі того, що ще кілька годин тому було будівельним гіпермаркетом.

Місцями зберігся металевий каркас

Зруйнована фасадна частина торговельного центру та дим після пожежі

Крізь обгорілі конструкції видно наслідки пожежі всередині

Пожежа охопила сотні квадратних метрів

Частину конструкцій знесло, проте де-не-де збереглись залізобетонні основи.

Вцілілий каркас "Епіцентру"

За повідомленнями, через атаку зайнявся розташований поруч торговельний центр Retail Park та вантажне відділення пошти. Цієї ночі в Києві загинула одна людина, а 22 отримали поранення.

Пожежники на місці прильоту

Наслідки удару

Збереглась частина конструкцій

Частині конструкцій фасаду пощастило найменше

Пожежні на згарищі, яке нещодавно було "Епіцентром"

Постраждали і сусідні будівлі

Компанія "Епіцентр К" систематично стає ціллю для російських терористичних обстрілів — ворог раніше вже повністю знищив понад 9 торгових центрів мережі по всій Україні. Напередодні — вдарили по уманському гіпермаркету.

Пожежні розбирають завали

Рятувальники продовжують гасити вогнища пожежі

Розбір завалів триває

Торговельний центр "Епіцентр" на Почайній мав загальну площу майже 56 000 кв. м і відкрив свої двері для відвідувачів 3 березня 2018 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що атака на столицю розпочалась ввечері 21 жовтня. Росія била балістикою, яка долітає за лічені хвилини.