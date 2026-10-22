Врятував понад тисячу поранених і загинув на передовій: українці просять нагородити Ярослава Бабійчука

Колишній реабілітолог добровільно вступив до ЗСУ на початку повномасштабної війни

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Українці звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням посмертно присвоїти звання Героя України молодшому сержанту Ярославу Бабійчуку. Він добровільно вступив до ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення і загинув, евакуюючи поранених на Донеччині.

Петицію оприлюднили на сайті президента України. Аби її розглянули потрібно зібрати 25 тисяч підписів.

На підтримку петиції про посмертне присвоєння Ярославу Бабійчуку звання Героя України триває збір підписів

З реабілітологів – у військові медики

Ярослав Бабійчук народився 24 серпня 1987 року. До повномасштабної війни він працював реабілітологом у Києві. У війську став санітарним інструктором медичного пункту 3-го механізованого батальйону військової частини А0222. Служив на найгарячіших ділянках фронту на Донеччині.

На передовій Бабійчук допомагав пораненим під ворожим вогнем, виносив бійців із поля бою та організовував їхнє перевезення до медиків. За час служби він евакуював понад тисячу поранених військовослужбовців.

"Він – професіонал своєї справи, людина, яка не боялася завжди йти на допомогу своїм побратимам", – розповів побратим Ярослава Олександр Свинаренко.

Ярослав Бабійчук організовував навчання для бійців

Організував стабпункт і навчав тактичної медицини

Під час контрнаступу за ініціативи Бабійчука в батальйоні облаштували стабілізаційний пункт. Він також навчав тактичної медицини військовослужбовців свого та суміжних підрозділів і ділився досвідом порятунку поранених безпосередньо на полі бою.

Командир батальйону з позивним "Мудрий" згадував, що одного дня контрнаступу Ярослав із 09:00 до 15:00 доправив на стабпункт близько 35 поранених військових. Бойовий медик спецпідрозділу "Омега" з позивним "Кеп" розповів, що Бабійчука знали за позивним "Костоправ".

"Він виїжджав на лінію бойового зіткнення під час активних бойових дій декілька разів на день", – розповів бойовий медик спецпідрозділу "Омега" з позивним "Кеп".

За порятунок побратимів Ярослава Бабійчука просять посмертно відзначити званням Героя

Загинув під час евакуації поблизу Урожайного

19 квітня 2024 року російські війська обстріляли українські позиції поблизу Урожайного Волноваського району Донецької області. Ярослав продовжив евакуювати поранених.

"Під час чергового виходу на передову внаслідок удару протитанкового ракетного комплексу молодший сержант Бабійчук Ярослав Миколайович загинув. До останньої миті він залишався на передовій, виконуючи свій обов'язок і рятуючи життя побратимів", – йдеться в тексті петиції.

За службу Бабійчука нагородили почесним нагрудним знаком "За збережене життя" та іншими відзнаками. Його ім'ям назвали вулицю в селі Лісовичі Вишгородського району Київської області. Посмертно йому також присвоїли звання "Почесний громадянин Димерської селищної територіальної громади".

Автори петиції просять відзначити найвищою державною нагородою мужність Ярослава, його самовідданість, вірність військовій присязі та внесок у порятунок побратимів. Для родини він був люблячим сином, чоловіком і батьком. Після загибелі Ярослава, його дружина Світлана присвятила йому книгу.

Як повідомляв "Телеграф", громадська організація "Платформа звільнення політв’язнів" попросила посмертно присвоїти звання Героя України Миколі Карпюку – співзасновнику УНА-УНСО, колишньому політв’язню та військовослужбовцю ЗСУ.