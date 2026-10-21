Путін послав Трампа: три висновки після візиту Віткоффа до Москви

Кремль показує всьому світу своє бажання продовжувати кровопролиття

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Зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з главою Кремля Володимиром Путіним в Санкт-Петербурзі завершилась без будь-яких суттєвих результатів. Цим глава РФ продемонстрував американському візаві свою зверхність та впевненість у своїй перемозі над Україною.

Таку оцінку дав журналіст, політолог, колишній народний депутат України та ексрадник голови МВС Вадим Денисенко у Facebook. За його словами, поведінка очільника Росії свідчить про те, що війна триватиме і в наступному році.

Експерт зазначив, що Путін міг би зробити послугу Дональду Трампу перед проміжними виборами в США, погодившись на "енергетичне перемир'я" або щось подібне. Проте він демонстративно відкинув всі варіанти.

"Путін послав Трампа. Війна переходить у 2027 рік. За логікою, він мав би простягнути руку допомоги Трампу і піти на незначну поступку, але прийняв рішення, де-факто, послати Трампа. Що це означає? По-перше, Путін робить ставку на знищення української економіки та на розвал фінансової коаліції після березневих виборів у Франції. Тому він не хоче чути зараз про заморозку війни", — пояснив Денисенко.

Основні заяви В.Путіна та С.Віткоффа. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Він додав, що Путін демонструє зневагу та зверхність відносно президента США. Саме тому російська влада відкидає будь-які пропозиції щодо припинення війни проти України.

"По-друге, схоже, він щиро переконаний, що Трамп нікуди від нього не подінеться. Хоча треба чесно сказати: закон Грема не мав жодного шансу бути реально застосованим. Тут є ще один важливий момент, який він чекав все своє життя: він може прямо послати президента США і йому нічого за це не буде. І по-третє, на жаль, нове переговорне вікно можливостей зʼявиться не раніше, ніж весною 2027 року", — наголосив Денисенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії назвали нову дату мирних переговорів про припинення війни, а також про 4 приховані мотиви глави Кремля тягнути час.