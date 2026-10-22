Не лише зарплата: які бонуси та виплати пропонують найкращі роботодавці України під час війни
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Після початку повномасштабного вторгнення компанія розширила програми фінансової, професійної та психологічної підтримки
Philip Morris Україна очолила рейтинг 50 найкращих роботодавців країни за версією видання NV та компанії Odgers. Генеральний директор компанії Артем Конік розповів, що хоч компанія і пропонує високі зарплати, ключовою є масштабна система підтримки: від гнучкого графіка до допомоги з релокацією.
Детальніше про підтримку співробітників Конік розповів на заході "Бізнес і нові виклики. Діалоги з NV".
Мільярдні інвестиції в підтримку: від релокації до "зимових" виплат
На залученість команди та довіру до працедавця впливає підтримка. Компанія з початку повномасштабного вторгнення спрямувала понад 1 млрд грн на підтримку співробітників та партнерів. Працівникам допомагали із релокацією до інших областей чи навіть країн, розробили програми підтримки у складний період.
Philip Morris Україна також має власну "зимову" підтримку — напередодні холодного сезону працівникам виплатили додаткові кошти на підготовку до цього періоду.
"Евакуація, допомога з орендою житла, фінансова й психологічна підтримка, навчання та тренінги, закупівля зарядних станцій, workation. Нещодавно, реагуючи на нинішні виклики, ми додатково виплатили суттєву суму на допомогу співробітникам у підготовці до зими. Люди зможуть самі придбати те, що потрібно саме їм, залежно від умов, у яких вони живуть", — зазначив Конік.
Та це допомога оперативна. Загалом компанія також інвестує "в довгу" у добробут персоналу. У екосистемі підтримки Philip Morris є психологічна допомога, програма перевірки здоров’я та та добробуту HealthyMe, програма психологічної підтримки PLESO, та можливості професійного розвитку як в Україні, так і закордоном.
Трансформація компанії та культура відкритого діалогу
У Philip Morris Україна від початку повномасштабної війни з’явилась можливість працювати віддалено — відвідувати офіс не обов’язково. Проте співробітники самі обирають, як часто приїздити до офісу, а компанія намагається створити умови і для віддаленої, і для офісної роботи. Це дає можливість адаптуватись до викликів часу, в якому живе Україна, та водночас працювати на результат.
Одна з особливостей компанії Philip Morris на українському ринку — обмеження повноважень керівників. Співробітники можуть не тільки надавати зворотний зв’язок, а й діє система комплаєнсу. Зауважимо, ця система має діяти так, щоб порушення здорової атмосфери чи етики не мали можливості виникнути. Конік розповів, що в Philip Morris під час підбору співробітників орієнтуються на три ключові характеристики: націленість на результат, готовність діяти та здатність швидко вчитися.
Саме поєднання відповідного співробітника та можливостей для його розвитку, на думку Коніка, дозволяє сформувати зацікавлену команду. Корпоративна культура для Philip Morris, в процесі перебудови бізнесу і адаптації до роботи в умовах війни стає одним із головних інструментів управління цими змінами.