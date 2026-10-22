Не лише зарплата: які бонуси та виплати пропонують найкращі роботодавці України під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення компанія розширила програми фінансової, професійної та психологічної підтримки

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Philip Morris Україна очолила рейтинг 50 найкращих роботодавців країни за версією видання NV та компанії Odgers. Генеральний директор компанії Артем Конік розповів, що хоч компанія і пропонує високі зарплати, ключовою є масштабна система підтримки: від гнучкого графіка до допомоги з релокацією.

Детальніше про підтримку співробітників Конік розповів на заході "Бізнес і нові виклики. Діалоги з NV".

Мільярдні інвестиції в підтримку: від релокації до "зимових" виплат

На залученість команди та довіру до працедавця впливає підтримка. Компанія з початку повномасштабного вторгнення спрямувала понад 1 млрд грн на підтримку співробітників та партнерів. Працівникам допомагали із релокацією до інших областей чи навіть країн, розробили програми підтримки у складний період.

Philip Morris Україна також має власну "зимову" підтримку — напередодні холодного сезону працівникам виплатили додаткові кошти на підготовку до цього періоду.

"Евакуація, допомога з орендою житла, фінансова й психологічна підтримка, навчання та тренінги, закупівля зарядних станцій, workation. Нещодавно, реагуючи на нинішні виклики, ми додатково виплатили суттєву суму на допомогу співробітникам у підготовці до зими. Люди зможуть самі придбати те, що потрібно саме їм, залежно від умов, у яких вони живуть", — зазначив Конік.

Та це допомога оперативна. Загалом компанія також інвестує "в довгу" у добробут персоналу. У екосистемі підтримки Philip Morris є психологічна допомога, програма перевірки здоров’я та та добробуту HealthyMe, програма психологічної підтримки PLESO, та можливості професійного розвитку як в Україні, так і закордоном.

Трансформація компанії та культура відкритого діалогу

У Philip Morris Україна від початку повномасштабної війни з’явилась можливість працювати віддалено — відвідувати офіс не обов’язково. Проте співробітники самі обирають, як часто приїздити до офісу, а компанія намагається створити умови і для віддаленої, і для офісної роботи. Це дає можливість адаптуватись до викликів часу, в якому живе Україна, та водночас працювати на результат.

Одна з особливостей компанії Philip Morris на українському ринку — обмеження повноважень керівників. Співробітники можуть не тільки надавати зворотний зв’язок, а й діє система комплаєнсу. Зауважимо, ця система має діяти так, щоб порушення здорової атмосфери чи етики не мали можливості виникнути. Конік розповів, що в Philip Morris під час підбору співробітників орієнтуються на три ключові характеристики: націленість на результат, готовність діяти та здатність швидко вчитися.

Саме поєднання відповідного співробітника та можливостей для його розвитку, на думку Коніка, дозволяє сформувати зацікавлену команду. Корпоративна культура для Philip Morris, в процесі перебудови бізнесу і адаптації до роботи в умовах війни стає одним із головних інструментів управління цими змінами.