Ледь не краще за бункер Путіна. Яке місце в Росії суворо охороняється і чи можуть до нього дістати дрони

Супутниковий знімок від 21 жовтня показав нові бетонні вежі та подіуми для захисту майданчика

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Навколо особливої економічної зони "Алабуга" виявили 33 позиції протиповітряної оборони. Їх нарахували на супутниковому знімку від 21 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Як стало відомо, з весни 2026 року навколо цього майданчика збудували кілька бетонних веж для систем ППО.

Там з’явилися нові подіуми для комплексів "Панцир" або "Тор". У Москві військові майже повністю відмовилися від подіумів на користь вищих веж.

Подіум для системи ППО поруч із територією ОЕЗ "Алабуга". Фото: "Радіо Свобода"

Особлива економічна зона "Алабуга" має стратегічне значення для Росії: там виробляють ударні безпілотники, які застосовують у війні проти України. Це один із ключових центрів випуску російських дронів типу "Герань" – аналогів іранських Shahed.

На майданчику також виготовляють безпілотники "Гербера". Сама зона допомагає організувати виробництво, закуповувати та доставляти комплектуючі, а також залучати персонал.

Випуск дронів на "Алабузі" дозволяє Росії підтримувати та нарощувати можливості для далеких ударів по території України. Тому російські військові вважають захист об’єкта від атак важливим завданням. Посилена протиповітряна оборона навколо зони може вказувати на прагнення захистити стратегічне провадження.

Особлива економічна зона "Алабуга"

Інші елементи захисту

На території "Алабуги" стоять і башти для великокаліберних зенітних кулеметів. Над виробничими корпусами натягнуті конструкції для антидронових мереж.

Башта для ППО поруч із територією ОЕЗ "Алабуга". Фото: "Радіо Свобода"

Особлива економічна зона залишається одним із найбільш захищених від ударів БПЛА об’єктів у Росії. До них належить і резиденція Володимира Путіна на Валдаї. Навколо неї стоять 31 вежа та дві позиції зенітних ракетних комплексів С-300/400.

З початку повномасштабної війни Росії проти України у Москві та Московській області побудували понад 100 нових позицій для систем протиповітряної оборони.

Останній приліт дронів та карта позицій

Українські військові вже давно не намагалися атакувати "Алабугу". Востаннє дрони долітали туди у червні 2025 року.

У мережі доступна інтерактивна карта позицій ППО навколо "Алабуги".

Чи можуть ЗСУ вдарити дронами по "Алабузі"

"Телеграф" звернувся за думкою до штучного інтелекту ChatGPT, щоб дізнатися, чи має ВСУ шанс вразити "Алабугу". На його думку, шанс є, але одним ударом пробити ешелоновану ППО буде складно. 33 позиції протиповітряної оборони суттєво ускладнюють атаку, проте не гарантують повного захисту виробництва російських "Шахедів".

Успіх атаки залежить від кількох факторів:

• Тип засобів ураження. Дальнобійні дрони та ракети розрізняються за характеристиками та по-різному протистоять засобам ППО. Сама наявність 33 позицій не означає, що вони здатні перехопити будь-яку мету.

• Масштаб атаки. Масовий удар може перевантажити оборону, проте його результат залежить від багатьох факторів, які не можна достовірно оцінити за супутниковими знімками.

• Характер пошкоджень. Навіть вдале влучення не обов’язково зупинить виробництво назавжди. Значення мають пошкодження обладнання, наявність резервних потужностей та швидкість відновлення.

У відкритих джерелах недостатньо даних, щоб достовірно оцінити ймовірність прориву ППО "Алабуги". За інформацією "Радіо Свобода", востаннє українські дрони долітали до об’єкта у червні 2025 року. Ці відомості не дозволяють судити про ефективність нинішньої оборони.

Вразити "Алабугу" можливо, але її захист робить таку операцію складною та непередбачуваною. Для України важливо досягти тривалого скорочення виробництва російських ударних дронів. Стратегічне значення мав би такий результат, а чи не одиничне потрапляння.

Як повідомляв "Телеграф", після російських ударів по переправах через Дніпро на Північному мосту в Києві встановили сітку — так посилили захист моста від безпілотників. Цей приклад допомагає оцінити і згадані в матеріалі про "Алабугу" антидронові конструкції: сама по собі сітка ще не доводить, що вона зупинить безпілотник. За даними публікації, на російських НПЗ такі сітки не запобігли пожежам. А дрон із високою кінетичною енергією може пробити недостатньо жорстке загородження.