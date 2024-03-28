В "Укроборонпроме" началось внутреннее расследование по делам семьи Пащенко

В концерне "Укроборонпром" началось внутреннее расследование о возможной причастности первого заместителя генерального директора Юрия Пащенко и его сына Александра Пащенко к противоправной деятельности. Об этом стало известно СМИ из опубликованных в открытых источниках документов.

Причиной проверок в оборонном концерне стало журналистское расследование, в ходе которого открылись факты приобретения значительного состояния Александром Пащенко.

В расследовании отмечается, что за годы на высоких должностях в разных предприятиях государственного концерна "Укроборонпром" Александр Пащенко задекларировал автопарк, который насчитывает Maserati Qutroporte, Audi A3 etron, LEXUS ES 250, MERCEDES-BENZ GLE 400.

Из объектов недвижимости – четыре квартиры в Киеве и земельный участок в области общей стоимостью почти 4,5 млн грн. Только задекларированная стоимость имущества в его декларации превышает 8,5 млн. гривен.

Также у Александра Пащенко есть незадекларированный круизный катер американской верфи Rinker, модель 280. Стоимость такой яхты составляет 3-3,5 млн грн.

Как отмечается, у фигуранта журналистского расследования в разных банках открыто 7 счетов, на которых хранятся средства. Наличными в последней декларации указано 72 тыс. долларов США.

В декларации НАПК Пащенко и члены его семьи отразили полученные подарки в денежной форме – в общей сложности около 4,8 млн грн.

Как говорится в расследовании, с полномасштабным вторжением Александр Пащенко сменил род деятельности. Пользуясь связями в оборонной отрасли и покровительством отца, занимающего одну из ключевых должностей в "Укроборонпроме", он оставил преемником на своем государственном посту собственного кума. Сам постоянно незаконно выезжает в страны ЕС по поддельным документам. Там он организовал посреднический бизнес, предлагая поставщикам товаров военного назначения услуги решения вопросов в Украине.

Авторы расследования в материале обращались к действующему главе "Укроборонпром" Герману Сметанину и министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину с целью привлечения их внимания к деятельности, которая "подрывает доверие ко всей оборонной промышленности страны".