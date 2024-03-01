Смерть чоловіка після перебування у ТЦК на Тернопільщині: у військкоматі розповіли подробиці

По даному факту проводиться розслідування

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментували смерть чоловіка після перебування у військкоматі міста Бучач. Там розповіли деталі інциденту.

Як повідомила пресслужба обласного ТЦК у Facebook, 27 лютого 2024 року 49-ти річному жителю Тернопільщини раптово стало погано. У чоловіка почалися судоми, впав додолу на території третього відділу Чортківського РТЦК та СП.

Зазначається, що працівниками територіального центру комплектування йому була надана перша медична допомога. Також співробітники викликали карету швидкої допомоги.

"Далі він був доставлений до КНП "Бучацька міська лікарня" каретою швидкої медичної допомоги із діагнозом: напад судом амнезії епілепсії. 29.02.2024 він помер в приміщенні лікарні, попередній діагноз епілепсія, судомний синдром. По даному факту проводиться розслідування. З приводу даної трагедії співчуваємо родині померлого", — сказало у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом смерти 49-річного мешканця Чортківського району Тернопільської області. Чоловік помер через два дні після того, як потрапив до лікарні зі стін місцевого ТЦК. У прокуратурі заявили, що на тілі загиблого дійсно було знайдено забої та синці.