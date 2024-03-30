Ракеты не помогут россиянам уничтожить Киевскую ГЭС: эксперт объяснил почему

Советские власти надежно защитили задние от разрушительных намерений президента РФ

После того, как россияне ударили по Днепровской ГЭС, в столице опасаются ударов по Киевской ГЭС. Киевляне в сети активно обсуждают вероятные последствия от попадания "Циркона" или "Кинжала" и переживают, что возможен прорыв дамбы с последующим затоплением Киева.

Однако директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко поспешил всех успокоить. Он напомнил, что Киевская ГЭС проектировалась и строилась в разгар холодной войны.

"Строя постройки Киевской ГЭС, проектанты закладывали в объект возможность худшего сценария развития событий, а это – ядерный удар. Дамба Киевского моря – огромная масса бетона, она очень устойчива. Поэтому даже прямое попадание современных мощных ракет типа "Циркон", с боевой частью в 1 или 1,5 тонн не должно привести к разрушению сооружения и прорыву воды", – рассказал он.

Что касается Каховской ГЭС и затопления некоторых регионов Украины, то нужно понимать, что взрыв произошел внутри здания. Россияне заранее завезли туда огромное количество взрывчатки и взрыв произошел в теле плотины, а не извне.

"Это и стало причиной столь масштабных разрушений и стремительной утечки воды. Внешний взрыв никак не повредил бы это бетонное сооружение", – отмечает Сергиенко.

Вдобавок к этому дамба Киевской ГЭС находится под охраной, а также на ней в несколько раз усилены меры безопасности с начала полномасштабной войны. Поэтому россияне могут повлиять на ГЭС только извне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне почти полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области. Разбор завалов продолжается, чтобы точно оценить масштаб убытков.