Даже если вытечет вся вода из Киевского моря: специалист рассказал, грозит ли столице затопление

Киев катастрофически не затопит

Недавние ракетные атаки России на энергосистему, а именно удары по ГЭС заставили киевлян забеспокоиться. Ведь Киевская ГЭС тоже может оказаться под ударом, но в этом случае вода не затопит город.

Об этом рассказал Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации "ТСН". По его словам, количество воды, находящейся в Киевском море, по подсчетам ученых, не представляет угрозы.

" Так вот, в любом случае Киев катастрофически не затопит, даже его низинные районы — Подол или Оболонь", — сказал Попко.

Он добавил, что в самом худшем варианте максимум возможно временное подтопление некоторых территорий столицы возле Днепра.

Чтобы быть более убедительным, специалист привел пример 1970 года, когда произошел большой сброс воды с Киевской ГЭС. По его словам, тогда он с родителями находился на даче ниже Осокорков.

"Так вот вода там действительно постепенно поднялась, но не более чем на метр. Конечно все вокруг подтопило, в воде плавали ванны, доски, вещи дачников. Но вода через пару дней взошла", — сказал начальник КГВА.

Он подчеркнул, что это не нанесло кардинальных разрушений даже хрупким дачным домам, "ну, возможно, где-то штукатурка по отпадала".

Именно поэтому затопление Киева в тех масштабах, которых все боятся, невозможно. По мнению эксперта, конечно, повреждение ГЭС повлечет за собой катастрофу, но не настолько страшную, как все рисуют.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал цель ракетной атаки 29 марта. Враг бил по Каневской и Днестровской ГЭС.