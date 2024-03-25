Платне бронювання військовозобов’язаних: у Раді розповіли, скільки від цього може отримати бюджет

Відповідне рішення ще має ухвалити парламент

Запровадження в Україні економічного бронювання від мобілізації може збільшити доходи державного бюджету України. Воно може приносити близько 200 млрд гривень на рік.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, пише РБК-Україна. За його словами, одним з питань такого бронювання буде пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків.

"Тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів, на пошук нових інструментів, нових шляхів. І серед іншого ми не відкидаємо питання економічного бронювання, яке, за нашими розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік", — сказав Наталуха.

Він пояснив, що питання економічного бронювання направлене на те, щоб надати бізнесу можливість і надалі функціонувати. Зокрема, щоб бізнес і надалі міг сплачувати податки, з яких утримуються Збройні сили України. На сьогодні це єдине джерело фінансування ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що законопроєкт про економічне бронювання хочуть зареєструвати в Раді до кінця березня 2024 року. Це дасть можливість підприємцям вносити до бюджету певні суми, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко сказав, що уряд планує пов’язати можливість отримання бронювання від мобілізації з рівнем заробітної плати. Таким чином, бронювання зможуть отримати ті, хто має зарплату від 35 тисяч гривень і хто платить ПДФО не менше 6,3 тисячі гривень та ЄСВ обсягом не менше 7,7 тисячі гривень.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив, що в Україні може відбутися зміна системи бронювання громадян від мобілізації. Його можуть прив'язати до рівня доходу військовозобов’язаного. Проте в історії немає таких країн, у яких це справді спрацювали б на користь.