"На военном учете будут все": в Раде рассказали, что изменили в законопроекте о мобилизации

Уклонистов с этими изменениями станет меньше

Совершенствование процесса постановки на военный учет является одной из главных целей нового законопроекта о мобилизации. Ведь все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, военнообязанные, должны быть в реестре.

Об этом сообщил 24 канала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он отметил, что государство может знать свой полный мобилизационный потенциал, потому что лица, не относящиеся к вооруженным силам, такие как полицейские и представители сектора безопасности и обороны, регистрируются в специальном внутреннем реестре.

Вениславский пояснил, что новый законопроект позволит снять с военного учета лиц, не подлежащих мобилизации, например заключенных, полицейских и спасателей.

"Сейчас все будут состоять на военном учете и будут, соответственно, либо иметь право на отсрочку от призыва, либо на бронирование. Это концептуальная вещь для того, чтобы мы понимали, на кого государство может рассчитывать в условиях такой масштабной войны", — подчеркнул член комитета. ВР.

Более того, в новом законопроекте будет урегулирован вопрос незаконного пересечения границы, ведь многие лица с инвалидностью злоупотребляют этим. Например, встречается такое, что человека с инвалидностью во время выезда за пределы Украины сопровождает мужчина призывного возраста.

Подобное злоупотребление наблюдается и в области образования. Ведь по окончании военного высшего учебного заведения люди получают офицерские звания и поступают на второе и даже третье высшее образование, чтобы не быть мобилизованными во время военного положения. При том что государство потратило средства на их подготовку.

"Эти все возможности для злоупотреблений, во избежание мобилизации пытаемся прекратить", — отметил Вениславский.

По словам нардепа, некоторые его коллеги подавали правки к законопроекту, которые наоборот расширяют возможности во избежание мобилизации. Среди них была идея расширить список категорий, имеющих право на отсрочку и бронирование, а также предлагалось право на отсрочку для всех депутатов районных и городских советов.

Также новый законопроект не будет содержать так называемого "финансового бронирования", поэтому люди с большой зарплатой не будут иметь привилегий в вопросе мобилизации.

В то же время предполагается перевод максимального количества госслужащих в статус забронированных от мобилизации. В первую очередь, речь идет о представителях силовых структур — в частности, о сотрудниках ДБР, НАБУ, прокуратуры и полиции.

За судебными властями сохранится статус права на отсрочку.

Кроме того, новый законопроект устанавливает критерии бронирования для категорий должностей в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Прежде всего, речь идет о тех, чья деятельность имеет важное значение для жизнеобеспечения населения.

"Больше всего мы видим – нуждаются в бронировании те, кто работают на оборонную промышленность в предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Ведь те, кто обеспечивает наши ВС средствами поражения врага, точно не должны идти в боевые подразделения. Они должны максимально на своих местах усиливать нашу способность бороться с врагом", – подчеркнул Вениславский.

Законопроект о мобилизации вводит новое понятие "рекрут". Это человек, который в результате рекрутинговой кампании вступил на военную службу. Кроме того, предусмотрены некоторые положения, позволяющие соответствующим военным подразделениям заключать контракты и проводить рекрутинговые кампании. Список таких подразделений определяет Главнокомандующий ВСУ.

"Для нас важно, чтобы рекрутинг не превратился в еще один вариант, когда люди массово идут в тыловые подразделения, подразделения обеспечения, а на передний край – в боевые подразделения – такого не происходит. Процесс рекрутинга является составной частью целостной системной государственной политики", – сказал нардеп.

Ранее "Телеграф" писал, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. Многие были приняты, а сам документ будет передан в Раду 10-11 апреля.