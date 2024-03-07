Зеленський підписав Указ про звільнення у запас строковиків: коли це буде і кого стосується

Перевезення строковиків має бути з додержанням вимог безпеки

Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, підписав Указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Зазначається, що звільнення у запас відбудеться у квітні – травні 2024 року.

Відповідний Указ №149/2024 вже оприлюднено на сайті президента. Строковиків звільнять у запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

"На виконання пункту 71 глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" звільнити у квітні – травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", закінчився під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року№ 2102-ІХ, та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", — йдеться в документі.

Перевезення строковиків з додержанням вимог безпеки покладено на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Зазначається, що забезпечуватиметься перевезення за заявками Міноборони України та МВС. Проведення розрахунків за ці перевезення має бути згідно з чинними тарифами.

Також в Указі зазначено, що цим документом визначено такі Укази, що втратили чинність:

Указ Президента України від 29 грудня 2021 року № 687/2021 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році";

Указ Президента України від 11 квітня 2022 року № 230/2022 "Про внесення змін до Указу Президента України від 29 грудня 2021 року № 687/2021";

Указ Президента України від 30 вересня 2022 року № 678/2022 "Про внесення змін до Указу Президента України від 29 грудня 2021 року № 687/2021".

Нагадаємо, раніше "Телеграф повідомляв, що у лютому Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків. Охочі залишитися в армії зможуть підписати контракт зі Збройними силами України.