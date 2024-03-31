Нападав на сплячих з вилами: на Київщині розшукують молодика, що коїв напади на людей (фото)

Потерпілі від дій юнака поранені, але живі

У селі Любимівка, що на Київщині, молодий хлопець зчинив низку нападів на людей. Відомо, що молодик вдирався до помешкань з вилами та нападав на сплячий людей.

Про це повідомив голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний. Мотиви юнака невідомі.

"Місцевий хлопчина, попередньо взявши ніж та вила, з лише йому відомих мотивів, проник спочатку до одного помешкання і почав колоти вилами сплячу людину у різні частини тіла. Потім пробрався до іншої хати і зробив те саме, пронизував людину вилами. Після того, вкрав велосипед і поїхав в ніч, у невідомому напрямку", — йдеться в дописі.

Нині місцезнаходження хлопця намагаються встановити правоохоронні органи. Потерпілі від дій юнака, за словами голови ОТГ, поранені, аже живі.

З відкритих джерел відомо, що підозрюваний у вчиненні злочину Наріман Корягін двічі притягувався до відповідальності. Так, у 2021 році за крадіжку, а у 2023-му — за розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів.

"Якщо хтось знає про місце його перебування, прохання відразу телефонувати 102 і викликати поліцію. В контакт вступати не рекомендується, так як може бути із холодною зброєю і зараз", — наголосив Підкурганний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про деталі моторошного вбивства у Києві: чоловік вбив свого сина, розчленував та викинув у смітник.