Спочатку вбили матір, а за кілька годин доньку: нові подробиці вбивства українок у Німеччині

Тіло бабусі знайшли завдяки телефонам убивць

У європейській пресі з’явилися нові подробиці жорстокого вбивства українок у Німеччині. Тепер стало зрозуміло, як загинули жінки

Як пише derwelt.at, мама та бабуся були вбиті, щоб викрасти маленьку дівчинку Мію (їй лише 6 тижнів). Тіло бабусі Мії спочатку вважалося зниклим безвісти. Поліція шукала її за фотографіями. Оцінивши дані мобільних телефонів підозрюваних, зрештою у фокус загону потрапило рибальське озеро "Круммес Лох" неподалік Бад-Шенборна (Баден-Вюртемберг). Там слідчі знайшли тіло бабусі, а також сліди шин від автомобіля підозрюваного.

Тепер зрозуміло, як загинули дві жінки: за даними поліції, українки були побили до смерті. Незважаючи на незаперечні докази, пара вбивць зберігає мовчання під вартою. Поточне розслідування встановило, що ввечері 6 березня вони вбили бабусю дитини, а через кілька годин — мати дитини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 березня поточного року на річковому пандусі на березі Рейну в Хоккенхаймі (Німеччина) знайшли тіло 27-річної українки Маргарити Разаз. Його помітив випадковий перехожий, який повідомив про це поліцію. На тілі дівчини було видно сліди насильницької смерті. Крім того, зникла її дочка Мія, якій було п’ять тижнів, та її 51-річна мати Марина Стеценко. За тиждень доньку знайшли. Вона перебувала у подружжя 44-річного німця Марка та 43-річної уродженки Росії Інни. Їх затримали працівники поліції.

Як повідомляли сусіди, Інна останнім часом говорила про народження дитини, хоча ознак вагітності вона не мала. Підозрювана зізнавалася, що хоче "маленьку принцесу". Інна і Марко мали трьох синів. Поліцейські мають версію, що викрадення дівчинки пара планувала заздалегідь, оскільки ще в грудні Марко показував сусідці рожеву дитячу шапочку, яку вони купили для дитини.