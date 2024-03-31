Нападал на спящих с вилами: в Киевской области разыскивают парня, который совершал нападения на людей (фото)

Пострадавшие от действий юноши ранены, но живы

В селе Любимовка Киевской области молодой парень совершил ряд нападений на людей. Известно, что молодой человек врывался в дома с вилами и нападал на спящих.

Об этом сообщил глава Дымерской ОТГ Владимир Пидкурганный. Мотивы юноши неизвестны.

"Местный парень, предварительно взяв нож и вилы, по только ему известным мотивам, проник сначала в одно жилище и начал колоть вилами спящего человека в разные части тела. Затем пробрался в другой дом и сделал то же, пронизывал человека вилами. После того, украл велосипед и уехал в ночь, в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

В настоящее время местонахождение парня пытаются установить правоохранительные органы. Пострадавшие от действий юноши, по словам председателя ОТГ, ранены, но живы.

Из открытых источников известно, что подозреваемый в совершении преступления Нариман Корягин дважды привлекался к ответственности. Так, в 2021 году за кражу, а в 2023-м – за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

"Если кто-то знает о месте его пребывания, просьба сразу звонить по телефону 102 и вызвать полицию. В контакт вступать не рекомендуется, так как может быть с холодным оружием и сейчас", — подчеркнул Подкурганный.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о деталях жуткого убийства в Киеве: мужчина убил своего сына, расчленил и выбросил в помойку.