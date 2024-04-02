После пылевой бури Украину накроет шторм: где пройдут грозовые дожди (карта)

По стране объявлен І уровень опасности

В ряде областей Украины 2 апреля погода сильно испортится. Синоптики объявили штормовое предупреждение на значительной части страны.

Непогода обойдет стороной только три области. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 2 апреля в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с", — предупреждают синоптики.

Кроме того, на высокогорье Карпат скорость порывов ветра будет достигать 25-30 м/с. Объявлено штормовое предупреждение — І уровень опасности. По данным ventusky, в западных и южных областях порывы ветра могут достигать 38 м/с.

Согласно прогнозам синоптиков, только в трех областях погода будет благоприятной. Речь идет о Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Непогода обойдет три области на востоке Украины

Украинцев, проживающих в западных областях, предупредили об умеренных дождях. А в большинстве северных областей ожидаются небольшие кратковременные дожди и местами грозы. На остальной территории ожидается погода без осадков.

Температура воздуха днем составит +20°…+25°, в Крыму воздух прогреется до +28°, а на Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей похолодает до +13°…+18°.

По данным синоптика Натальи Диденко, в западных областях будет дождь и сильная гроза. Там температура воздуха снизится до 14-19 градусов тепла. В Киеве также ожидаются грозовые дожди. Существенное снижение температуры также будет 3-5 апреля.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни, в связи с перемещением атмосферного фронта с кратковременными дождями с запада на восток страны, воздушная масса с сахарской пылью сместится восточнее за пределы Украины — воздух станет чище.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в начале апреля теплая погода будет радовать украинцев в большинстве областей. А среднесуточные показатели будут соответствовать первой половине мая.