Перепади температур та дощі: якою буде погода в Києві до Великодня

Переважатиме мінлива хмарність

Останні дні березня радують сонячним теплом і ясним небом у Києві. Проте далі варто чекати перепадів температур та опадів, що є типовими для весни.

Поки що температура повітря поступово підійматиметься. Про це йдеться на сайті "Meteoprog".

До кінця березня опадів у столиці не очікується. Переважатиме мінлива хмарність. Стовпчики термометра в останні дні місяця можуть підійнятись до +16°.

У першій декаді квітня температура повітря може опуститися до +11°…+13° вдень і до +2°…+4° вночі. Очікуються місцями дрібні дощі. Погода переважатиме похмура.

У другій декаді місяця стовпчики термометра повільно, але впевнено підійматимуться. Температура повітря вдень становитиме +13°…+15°, вночі +5°…+7°. Синоптики прогнозують мінливу погоду. Опадів не очікується.

Початок третьої декади квітня почнеться з незначних опадів. Можливі невеличкі дощі. Температура поступово лізтиме вгору. У 20-х числах квітня очікується до +18°, вночі може падати до +6°…+8°. А кінець місяця порадує сонячною погодою та 22° тепла.

Карта погоди на квітень

Початок травня зустріне киян без опадів, а сонячним промінням і теплом. Температура повітря вдень триматиметься на рівні +20°…+22°, вночі +10°.

На Великдень, 5 травня, синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Стовпчики термометра підіймуться до +20° вдень, вночі впадуть до +10°.

Карта погоди на початок травня

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. Переважатиме мінлива хмарність і сильні вітри.