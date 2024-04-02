На олівці у ТЦК: хто з українців отримає повістку у квітні в першу чергу

Таких категорій громадян є декілька

В Україні знову було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому деякі військовозобов’язані можуть бути зараз більш затребуваними для армії, ніж інші.

"Телеграф" розповідає про те, кого у квітні 2024 року можуть мобілізувати у першу чергу. Таких категорій громадян є декілька.

Варто нагадати, що раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач говорив, що під час загальної мобілізації в першу чергу призивають чоловіків із бойовим досвідом, а потім уже тих, хто потрібний для відповідних спеціальностей.

Крім того, як раніше ми вже писали, у ЗСУ великий запит на громадян, які добре володіють іноземними мовами: англійською, французькою чи німецькою.

Також командувач підготовкою Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповідав, що останнім часом Силам оборони найбільше потрібна піхота.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого точно не мобілізують із 1 квітня.