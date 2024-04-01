Кого точно не мобілізують з 1 квітня: озвучено повний список

Існує перелік захворювань, наявність яких дає право отримати відстрочку за станом здоров’я

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україні триває воєнний стан та мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути примусово призвані до війська, якщо вони не мають відстрочки та є придатними до військової служби. Кого не мобілізують у квітні?

Задля отримання відстрочки від мобілізації потрібно підтвердити підстави у територіальному центрі комплектування, куди слід з’явитися за повісткою. Про це пише НВ.

Також за повісткою від ТЦК військовозобов'язані мають пройти військово-лікарську комісію. ВЛК може встановити, що особа не є придатною до військової служби за станом здоров’я, а це також означає, що вона не може бути мобілізована примусово.

Відповідно до закону, мобілізація відбувається після визначення ступеня придатності особи до військової служби. Якщо людину мобілізують без наявної постанови ВЛК, то її ступінь придатності до військової служби вважається невизначеною. Існує перелік захворювань, наявність яких дає право отримати відстрочку за станом здоров’я.

До таких хвороб та станів належать:

тяжкі деформації опорно-рухового апарату;

інфекційні захворювання (гепатит, ВІЛ);

психічні розлади, синдром Дауна, шизофренія;

чоловіки, які відновлюються після операції;

чоловіки, яким після операції встановили ендопротези.

Вагітні жінки, навіть, якщо вони мають військову або ж медичну спеціальність, знаходяться в запасі або прийшли добровільно, не підлягають мобілізації.

Підстави для відстрочки

Чоловіки з відстрочкою від військової служби не підлягають мобілізації, проте вони можуть пройти ВЛК та долучитись до війська добровільно. Відстрочка не звільняє від служби в армії як такої, а тільки дозволяє відтермінувати мобілізацію.

Відстрочка надається військовозобов'язаним чоловікам та жінкам за наявності таких підстав:

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням;

за наявності бронювання;

через професійну діяльність.

Попри наявність відстрочки за будь-якою з цих підстав, особа залишається на військовому обліку.

Бронювання взагалі передбачає перебування на спецобліку в ТЦК. Документ, який підтверджує бронь, видається профільним міністерством, його також отримують і в ТЦК за місцем обліку відповідно до закону.

Чинне законодавство передбачає такі підстави для відстрочки:

Для здобуття освіти або заняття наукою

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні

працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

Бронювання працівників

Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за:

органами державної влади;

іншими державними органами;

органами місцевого самоврядування;

підприємствами, установами і організаціями;

Хто ще отримає відстрочку

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

вагітні військовозобов'язані жінки;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть студенту вручити повістку. Вони мають самостійно звернутися до ТЦК та СП, щоб повідомити про наявність підстав для відстрочки у зв'язку з навчанням — тобто поновити свої дані.