Стежити за ухилянтами? ТЦК та СБУ отримали доступ до вуличних камер в одній із областей

У мережі не підтримали таке рішення влади

У Черкаській області у місті Сміла співробітники СБУ та ТЦК отримають доступ до вуличних камер спостереження системи "Безпечне місто". Дані з камер вони зможуть використовувати у своїй роботі, але в яких цілях — поки що невідомо.

Про це повідомив мер Сміли Сергій Ананко. За його словами, у місті працює вже 80 таких камер.

Камери системи "Безпечне місто" встановлені в людних місцях, на в’їздах-виїздах із міста та на перехрестях. Їх запровадили у рамках міської "Програми профілактики злочинності у місті Сміла на період 2021-2025 років".

На зустрічі з користувачами цієї програми були присутні представники Нацполіції, СБУ, ТЦК та СП, а також комунальні служби міста. Всі вони зможуть використовувати дані з вуличних камер у роботі.

"Багато років йшлося про необхідність у Смілі впровадження системи "Безпечне місто". Тепер можу констатувати — вона вже є і працює", — сказав Сергій Ананко.

У мережі негативно відреагували на цю новину. Здебільшого гнівні коментарі писали акаунти з чоловічими іменами.

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