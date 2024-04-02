Еще одной категории украинских мужчин разрешили выезд за границу: какие условия

Об этом Зеленский просил в прошлом году

Кабинет министров во вторник, 2 апреля 2024 года, принял изменения по правилам пересечения государственной границы студентами. Теперь им разрешат выезжать из страны на стажировку.

Эта возможность будет доступна бакалаврам в возрасте от 18 до 22 лет, а также магистрам некоторых направлений. Об этом народный депутат, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцев и перемещенных лиц Алексей Гончаренко написал в Телеграм-канале.

"Сегодня Кабмин принял изменения по пересечению государственной границы. Теперь студенты-бакалавры от 18 до 22 лет (магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку", ― написал Гончаренко.

Напомним, с начала военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать за границу. Право на это имеют всего несколько категорий. Студентам, аспирантам, стажерам и докторантам не разрешали выезжать за пределы Украины, но теперь эту норму изменят.

Президент Владимир Зеленский осенью 2023 года призвал облегчить выезд за границу студентам не мобилизационного возраста (т.е. менее 27 лет). Пока они не могут покинуть страну, но имеют отсрочку от мобилизации на период обучения.

Ранее Кабинет министров разрешил выезжать за границу студентам или курсантам, получающим образование по авиационным специальностям. Это право имеют лица, нуждающиеся в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или авиационных школах. В Украине у них нет возможности тренироваться из-за закрытия воздушного пространства.

"Телеграф" ранее сообщал, могут ли студентам вручить повестку. Некоторые из них уже лишились права на отсрочку.