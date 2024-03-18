Студенти в Україні скаржаться на проблеми із стипендіями: що відбувається

У чому проблема зі стипендіями

В Україні спостерігаються проблеми із виплатами стипендій студентам. Можлива проблема полягає у тому, що Міносвіти не може профінансувати навчальні заклади для виплат навіть на мінімальному рівні.

Як повідомляє "Полтавщина", начальник навчально-методичного відділу Полтавського національного педагогічного університету ім. Короленко Дмитро Лобода розповів, що проблема зі стипендіями є загальною, оскільки залежить від економічної ситуації в Україні.

"Дефіцит фінансування з боку МОН спостерігався у всіх установ вищої освіти України, на що неодноразово скаржилися студенти та зазначали народні депутати України", — сказав він.

За його словами, частина університетів змогла вийти із ситуації через значне зниження відсотка учнів, які отримують стипендію. Деякі з них скоротили цей показник до 15%.

Лобода додав, що ПНПУ своєю чергою вирішив виплачувати стипендію із почерговою затримкою одного з факультетів, але на кінець 2023 року все одно виник дефіцит коштів у фонді фінансування у розмірі трохи більше за місячну ординарну стипендію.

"Оскільки йдеться про 2023 бюджетний рік, то покриття відповідної заборгованості з виплати академічних стипендій у 2024 бюджетному році поки що неможливо", — підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки відхилив норму нового законопроєкту про мобілізацію про заклик аспірантів, які навчаються власним коштом. Водночас Міносвіти розробить механізм, який не дозволить зловживати аспірантурою.