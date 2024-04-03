"Знищення неминуче": Кримському мосту залишилося недовго, зроблено гучну заяву про строки

Росія в свою чергу вжила масштабних заходів для захисту мосту

У першій половині 2024 року Україна панує знищити Кримський міст на тимчасово окупованому півострові. Атака та її знищення неминучі.

Таку заяву зробив один із чиновників. Про це пише у середу, 3 квітня, пише The Guardian.

"Незрозуміло, як розгортатиметься українська атака, і є серйозні сумніви в тому, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної цілі. Росія вжила масштабних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону і розгорнувши "баржу-мішень" як приманку для керованих ракет", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що найближчим часом міст може бути виведений із ладу.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", — сказав один із чиновників, при цьому додавши, що у голови ГУР Кирила Буданова є "більшість засобів для реалізації цієї мети".

Чиновники вказали, що західна зброя дозволить Україні якнайшвидше зруйнувати міст, а Зеленський неодноразово просив Берлін надати йому ракетний комплекс великої дальності "Таурус".

Варто додати, що для російського диктатора міст є відчутним нагадуванням про те, що він вважає одним зі своїх найбільших політичних досягнень: нібито "повернення" півострова до складу Росії у 2014 році. Однак для України це ненависний символ незаконної анексії Кремля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вперше Кримський міст було підірвано 8 жовтня 2022 року. Тоді частково обрушилися два автомобільні прольоти.

Другий потужний удар по Кримському мосту було здійснено 17 липня 2023 року. Вранці на об’єкті пролунав потужний вибух. Незабаром стало відомо, що в результаті автомобільна частина мосту зазнала значних пошкоджень. СБУ заявляла, що розкриє усі деталі цієї операції після перемоги у війні з окупантами.