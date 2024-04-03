"Уничтожение неизбежно": Крымскому мосту осталось недолго, сделано громкое заявление о сроках

Россия в свою очередь приняла масштабные меры для защиты моста

В первой половине 2024 года Украина панирует уничтожить Крымский мост на временно оккупированном полуострове. Атака и его уничтожение неизбежны.

Такое заявление сделал один из чиновников. Об этом пишет в среду, 3 апреля, пишет The Guardian.

"Непонятно, как будет разворачиваться украинская атака, и есть серьезные сомнения в том, способно ли ГУР провести спецоперацию против такой хорошо защищенной цели. Россия приняла масштабные меры для защиты моста, усилив противовоздушную оборону и развернув "баржу-мишень" как приманку для управляемых ракет", — говорится в материале.

Отмечается, что в ближайшее время мост может быть выведен из строя.

"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", — сказал один из чиновников, при этом добавив, что у главы ГУР Кирилла Буданова есть "большинство средств для реализации этой цели".

Чиновники указали, что западное оружие позволит Украине быстрее разрушить мост, а Зеленский неоднократно просил Берлин предоставить ему ракетный комплекс большой дальности "Таурус".

Стоит добавить, что для российского диктатора мост является ощутимым напоминанием о том, что он считает одним из своих величайших политических достижений: якобы "возвращении" полуострова в состав России в 2014 году. Однако для Украины это ненавистный символом незаконной аннексии Кремля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что впервые Крымский мост был подорван 8 октября 2022 года. Тогда частично обрушились два автомобильных пролета.

Второй мощный удар по Крымскому мосту был совершен 17 июля 2023 года. Утром на объекте прогремел мощный взрыв. Вскоре стало известно, что в результате автомобильная часть моста получила значительные повреждения. СБУ заявляла, что раскроет все детали этой операции после победы в войне с оккупантами.