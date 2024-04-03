"Рамштайн" перейдет под полный контроль НАТО? Столтенберг высказался насчет этой идеи

Такое решение может обеспечить более стабильную поддержку Украины

Формату "Раймштайн", а также другим инициативам союзников по поддержке Украины, следует придать более надежную основу. Это поможет гарантировать помощь в долгосрочной перспективе для Украины.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи глав МИД стран-членов Альянса в Брюсселе. Об этом пишет РБК-Украина.

"Я приветствую "коалиции возможностей", формат "Рамштайн", многие другие многонациональные и двусторонние инициативы, но существует необходимость придать этому более надежную и институциональную основу, чтобы гарантировать предсказуемость и приверженность на долгосрочную перспективу", — сказал Столтенберг, сказав, что пока не будет вдаваться в детали.

Он также ответил на вопрос насчет того, является ли потенциальная передача "Рамштайна" под контроль Североатлантического Альянса "мерой предосторожности" на случай победы Дональда Трампа на выборах в США.

"США — не единственные, кто поддерживают Украину. Фактически, европейские союзники и Канада предоставляют Украине примерно 50% военной поддержки. Так что, на самом деле, это общие усилия США, европейских союзников и Канады. Но, конечно, Соединенные Штаты являются крупнейшим союзником и оказывают наибольшую военную поддержку. И тот факт, что в Конгрессе США не было достигнуто соглашение о новом пакете помощи Украине, продолжении этой поддержки, имеет последствия", — объяснил Столтенберг.

Генсек добавил, что проблемы с финансированием помощи от США — это одна из причин, почему сейчас Украине приходится нормировать количество артснарядов.

"У них есть проблемы с противостоянием российским силам, обладающим подавляющей военной мощью, потому что те могут превзойти их по вооружению, имея больше боеприпасов и артиллерии", — отметил он.

Йенс встречался с сенаторами, членами Палаты представителей в течение последних недель. Они все заверили, что в Конгрессе США имеется подавляющее большинство, поддерживающее эту идею. В свою очередь Столтенберг надеется, что Конгресс примет решение как можно быстрее.

Также он не стал раскрывать детали создания отдельного фонда поддержки Украины со стороны Альянса объемом 100 млрд долларов. Столтенберг лишь сказал, что "Украине нужно больше денег".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что НАТО рассматривает идею пятилетнего пакета помощи Украине в размере на 100 млрд долларов. Он не будет зависеть от политических изменений, в том числе и победы Дональда Трампа. В то же время НАТО стремится получить контроль над "Рамштайном".