Незважаючи на новий закон: нардеп пояснив, чому мобілізації 25-річних поки що не буде

Президент може накласти вето на законопроєкт

Незважаючи на підписання закону про зниження мінімального віку для мобілізації чоловіків, призовний вік залишиться на рівні 27 років. Так продовжуватиметься, якщо у "мобілізаційному" законопроєкті його не знизять до 25.

Про це повідомив нардеп Олег Дунда у коментарі "Новини.LIVE". Справа в тому, що вікові норми, окрім закону, який 2 квітня підписав Зеленський, також прописані в новому мобілізаційному законопроєкті. У зв’язку з цим, за нормами законодавства, у таких "спірних" випадках чинність має закон, прийнятий останнім. Крім того, президент може накласти вето на законопроєкт, який суперечитиме вже підписаному раніше іншому закону.

"Я думаю, що якщо буде рішення 27-25, то швидше за все по цьому пункту буде вето президента", — вважає він.

Нагадаємо, що 2 квітня президент України Володимир Зелінський підписав одразу декілька важливих законопроєктів щодо мобілізації. Докладніше про них ви можете прочитати в нашому матеріалі.