Несмотря на новый закон: нардеп объяснил, почему мобилизации 25-летних пока не будет

Президент может наложить вето на законопроект

Несмотря на подписание закона о снижении минимального возраста для мобилизации мужчин, призывной возраст останется на уровне 27 лет. Так будет продолжаться, если в "мобилизационном" законопроекте его не снизят до 25.

Об этом сообщил нардеп Олег Дунда в комментарии "Новини.LIVE". Дело в том, что возрастные нормы помимо закона, который 2 апреля подписал Зеленский, также прописаны в новом мобилизационном законопроекте. В связи с этим, по нормам законодательства, в таких "спорных" случаях силу имеет закон, принятый последним. Кроме того, президент может наложить вето на законопроект, который будет противоречить уже подписанному ранее другому закону.

"Я думаю, что, если будет решение 27-25, то скорее всего по этому пункту будет вето президента", — считает он.

Напомним, что 2 апреля президент Украины Владимир Зелинский подписал сразу несколько важных законопроектов, которые касаются мобилизации. Подробнее о них вы можете прочитать в нашем материале.