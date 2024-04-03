Безуглая попыталась потроллить Порошенко, но народ не оценил: что написали ей украинцы

Нардеп в очередной раз решила сделать выпад в сторону главы "ЕС"

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, чем поднял волну шума в сети. В частности на это уже отреагировала скандальная нардеп Марьяна Безуглая.

Так в своем Facebook она попыталась подшутить над политиком, и тоже выразила желание пойти в президенты. При этом она выразила мнение, что сможет составить ему конкуренцию.

"Петр Порошенко, пойдем вместе! Имею примерно такие же шансы", — написала Безуглая.

При этом пользователи сети заявление Безуглой восприняли неоднозначно, поскольку в комментариях нашлись как сторонники Порошенко, так и его ярые противники. Некоторые высказали предположение, что у пятого президента есть неплохие шансы стать седьмым, а другие поинтересовались, как желание Безуглой будет воспринято на Банковой.

Стоит отметить, что Безуглая уже неоднократно проявляла странный "интерес" к "Европейской солидарности". Например, в январе она заняла место Порошенко в парламенте и отказывалась уходить оттуда, за что подверглась критике со стороны других нардепов, которые расценили это как проявление незрелости.

Как сообщалось ранее, заявление Порошенко о намерении пойти на второй срок вызвало крайне неоднозначную реакцию среди украинцев. Что не удивительно, поскольку согласно опросам ему доверяют около 27% украинских респондентов, что дает ему пятое место в рейтинге популярности среди политических и общественных деятелей. Впрочем, в том же опросе 68% респондентов сказали, что не доверяют ему.