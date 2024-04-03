"Ті ж граблі" чи "правильно, треба розрулювати"? Як українці реагують на плани Порошенка знову стати президентом

Триває активне обговорення

Експрезидент України Петро Порошенко заявив про свої плани знову балотуватися на виборах президента. Українці традиційно по-різному поставилися до цієї новини.

Думки щодо гіпотетичного повернення Порошенка до президентського крісла, як завжди, розділилися. Але новина викликала активне обговорення серед читачів "Телеграфа" у Facebook, хоча за умов війни виборів не передбачається. За три з лишком години вони залишили під постом понад 500 реакцій, і переважно це лайки. На другому місці — "ха-ха", а на третьому — "злість".

Коментарів також набралося чимало. Хтось пише "у жодному разі", а інші сприймають таку перспективу з ентузіазмом.

"Нічого не зробив як був нехай гуляє", "Ті ж граблі", "Вже був", "Я проти", "А хто його вибере?", "Нехай ганьбиться далі", — пишуть противники Порошенка.

Однак деякі (таких коментарів менше) не проти, щоб п’ятий президент знову очолив Україну. Вони вбачають у цьому шанс, що ситуація зміниться на краще.

"Гарний намір! Людина, яку поважає світ! Дипломат, політик, патріот. Той, кому не яка різниця на українську мову, культуру, церкву. Розумно мислить і допомагає там де треба", "І правильно, треба якось розрулювати сьогоднішню ситуацію", "Правильно зробить", – пишуть такі українці.

Є також думка, що наступним президентом має бути військовий. Такі люди залишають коментарі на кшталт: "Наступним президентом буде військовий. Я навіть здогадуюсь хто це може бути, якщо ми доживемо чи виживемо", "Наступним буде Залужний", "У влади мають бути ті люди, які зі зброєю захищають Україну".

Раніше "Телеграф" розповідав про результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-10 грудня 2023 року. Він показав, що рівень довіри українців до Порошенка – 27%. Варто зазначити, що порівняно з 2022 роком йому почали довіряти більше, тоді був показник 16%. А ось лідер довіри українців, чинний президент Володимир Зеленський, навпаки втрачає довіру громадян.