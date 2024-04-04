Є докази: німецькі компанії допомагають окупантам у Маріуполі — ЗМІ

Участь німецьких компаній у будівельних роботах у Маріуполі зміцнює владу загарбників на окупованих територіях

Дві німецькі компанії допомагають російським загарбникам відновлювати тимчасово окупований Маріуполь. Йдеться про компанії Knauf та WKB Systems, які постачають у місто будматеріали.

Про це повідомляє німецьке видання ARD Monitor, посилаючись на дані сайтів будівельних компаній, ділову документацію, а також фото- та відеоматеріали. Наголошується, що в Росії на сьогоднішній день працює 4 тисячі співробітників Knauf. При цьому обсяг продажів обчислюється мільярдами доларів.

Близько 20 років співвласник компанії Ніколаус Кнауф був почесним консулом Росії у Німеччині. Він має спільні фото з російським "лідером" Володимиром Путіним. Він також називається "жахливими" санкції, накладені на Росію після анексії Криму.

У компанії Knauf відповіли журналістам ARD Monitor, що вони категорично засуджують війну, а продукція, яку вони виробляють у Росії, йде лише на російський ринок. Водночас офіційний дилер Knauf публічно розповідає та рекламує, що він збудував житловий будинок з будівельних матеріалів Knauf за дорученням Міноборони Росії.

На думку голови комітету Бундестагу із закордонних справ Родеріха Кізеветтера, участь німецьких компаній у будівельних роботах у Маріуполі зміцнює владу загарбників на окупованих територіях.

Журналістам ARD Monitor вдалося знайти фотографії, які підтверджують, що на будівництві у Маріуполі використовується цемент Knauf.

Також на частині зображень видно, що на будівельних майданчиках у Маріуполі стоять бетонні блоки у зеленій пакувальній плівці, а на ній логотип німецької компанії WKB Systems GmbH. Основним акціонером компанії є російський олігарх Віктор Бударін.

Росія, згідно з митними даними, протягом кількох років постачала установки для заводів із виробництва газобетонних блоків однієї з російських компаній Бударіна. Наразі продукція засвітилася в окупованому Маріуполі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко наприкінці березня показав, як зараз виглядає місто.